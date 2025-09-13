護理界樂見！公職護理師加薪最高11% 盼修法保障薪資「公私一起好」

賴清德總統今喊出要替公職醫護及醫事人員加薪。不過，全台醫院8成為私立院所，僅2成是公立醫院，外界關注私立醫院加薪情況。護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，公職護師加薪，一定有助人力回流，但倡議，為讓公私立院所護理師「一起好」，應透過健保特管辦法修法，要求醫院聘用護理師，經常性薪資需為基本工資2.5倍以上。

陳麗琴表示，護理人員薪資低於各職類醫事人員平均值，若要讓護理人力充足，就必須調整護理師薪資架構，同時也要改善護理職場，為此，衛福部照護司已提出12項護理人力整備計畫，並從夜班獎勵金、三班護病比達標獎勵、新手導師獎勵等逐步落實。總統宣布提升公職護理師薪資，但無法規定私人機構調升薪資，盼未來可透過健保特管法修法，要求公私立醫院都要配合優化護理薪資。

衛福部前部長邱泰源任內，曾提出修正健保特管法，要求診所聘用護理師薪資需為基本工資1.5倍，醫院需為2倍，否則不能跟健保簽約，不過，此政策因醫界反彈而暫緩。陳麗琴說，全聯會提出版本，希望醫院護理師薪資至少為最低薪資2.5倍，此幅度經計算後，每位護理師可取得薪資，與總統提出的加薪7%至11%相符，盼未來可持續推動。

基層醫療院所過去以經營成本增加為由，反對健保特管法修正。陳麗琴說，未來若透過政策，要求護理師薪資保障至少為基本工資2.5倍，確實會增加醫院人事成本，為讓醫院經營者有足夠能力為護理師加薪，盼政府透過健保點值保障，提升醫療院所收入，即使無法達成醫界每點1元目標，至少不要低於每點0.95元。

衛福部照護司副司長陳青梅說，公職護理師執業場所分布在衛福部主管的部立醫院、教育部管轄的大學附設醫院，及退撫會主管的榮總醫院體系等，預期公職護理師調薪後，有助帶動民間醫院也提升薪資，衛福部也將持續透過提升護理相關健保點數給付，挹注資源回饋護理人員，健保特管法修法部份，健保署也持續規畫，盼能透過多元方式，提升護理待遇，增加留任醫院。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，公職護師加薪，一定有助人力回流，為讓公私立院所護理師「一起好」，應透過健保特管辦法修法，要求醫院聘用護理師，經常性薪資需為基本工資2.5倍以上。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片。

