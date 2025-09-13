快訊

最貴一泡尿！2屁孩在海底撈「往鍋撒尿」 法院判賠935萬元

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

護理界樂見！公職護理師加薪最高11% 盼修法保障薪資「公私一起好」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統今喊出要替公職醫護及醫事人員加薪。不過，全台醫院8成為私立院所，僅2成是公立醫院，外界關注私立醫院加薪情況。示意圖／AI生成
賴清德總統今喊出要替公職醫護及醫事人員加薪。不過，全台醫院8成為私立院所，僅2成是公立醫院，外界關注私立醫院加薪情況。示意圖／AI生成

賴清德總統今喊出要替公職醫護及醫事人員加薪。不過，全台醫院8成為私立院所，僅2成是公立醫院，外界關注私立醫院加薪情況。護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，公職護師加薪，一定有助人力回流，但倡議，為讓公私立院所護理師「一起好」，應透過健保特管辦法修法，要求醫院聘用護理師，經常性薪資需為基本工資2.5倍以上。

陳麗琴表示，護理人員薪資低於各職類醫事人員平均值，若要讓護理人力充足，就必須調整護理師薪資架構，同時也要改善護理職場，為此，衛福部照護司已提出12項護理人力整備計畫，並從夜班獎勵金、三班護病比達標獎勵、新手導師獎勵等逐步落實。總統宣布提升公職護理師薪資，但無法規定私人機構調升薪資，盼未來可透過健保特管法修法，要求公私立醫院都要配合優化護理薪資。

衛福部前部長邱泰源任內，曾提出修正健保特管法，要求診所聘用護理師薪資需為基本工資1.5倍，醫院需為2倍，否則不能跟健保簽約，不過，此政策因醫界反彈而暫緩。陳麗琴說，全聯會提出版本，希望醫院護理師薪資至少為最低薪資2.5倍，此幅度經計算後，每位護理師可取得薪資，與總統提出的加薪7%至11%相符，盼未來可持續推動。

基層醫療院所過去以經營成本增加為由，反對健保特管法修正。陳麗琴說，未來若透過政策，要求護理師薪資保障至少為基本工資2.5倍，確實會增加醫院人事成本，為讓醫院經營者有足夠能力為護理師加薪，盼政府透過健保點值保障，提升醫療院所收入，即使無法達成醫界每點1元目標，至少不要低於每點0.95元。

衛福部照護司副司長陳青梅說，公職護理師執業場所分布在衛福部主管的部立醫院、教育部管轄的大學附設醫院，及退撫會主管的榮總醫院體系等，預期公職護理師調薪後，有助帶動民間醫院也提升薪資，衛福部也將持續透過提升護理相關健保點數給付，挹注資源回饋護理人員，健保特管法修法部份，健保署也持續規畫，盼能透過多元方式，提升護理待遇，增加留任醫院。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，公職護師加薪，一定有助人力回流，為讓公私立院所護理師「一起好」，應透過健保特管辦法修法，要求醫院聘用護理師，經常性薪資需為基本工資2.5倍以上。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片。
護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，公職護師加薪，一定有助人力回流，為讓公私立院所護理師「一起好」，應透過健保特管辦法修法，要求醫院聘用護理師，經常性薪資需為基本工資2.5倍以上。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片。

薪資 護理師 健保點值

延伸閱讀

留下人才 賴清德：近期將替公立醫護加薪7%到11%

別等了！84%勞工今年還沒被加薪 Q4企業調薪意願大幅下滑

新任健保署長交接 陳亮妤上任揭四大施政面向…首重財務多元挹注

遭質疑家族背景及經歷與健保無關 新任健保署長陳亮妤首次對外回應

相關新聞

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

中央氣象署於今（13）日14時43分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括屏東縣、高雄市，持續時間至15時45分；請慎防劇烈降...

台北往返台中旅客更方便了 台鐵10月起4列次新自強號每日行駛

為提供台北-台中都會區旅客之便捷運輸服務，自10月1日起至12月31日，七堵=彰化第127、148、193、194次EM...

核可加味加熱菸上市挨批違法…國健署稱無疑慮 添加物草案尚未公告

衛福部國健署昨天核可一家菸商，共8項菸草柱及3項組合元件，可於10月11日起合法販售，其中除原味菸草柱，也包含加味菸草柱...

北太平洋海洋熱浪 鄭明典：可能預告明年大氣變化和氣候平均明顯差距

「北太平洋的海洋熱浪」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出距平圖，他表示，暖海水明顯地往東擴展，已經接觸北美西岸，而且是很...

糖尿病咳嗽發燒險喪命 醫示警：這幾種情況易引爆酮酸中毒

糖尿病患者若合併感染、停藥或脫水，容易引發「糖尿病酮酸中毒」，數小時至數日就可能危及生命。成大醫院斗六分院日前有一名62...

全台4萬5千名愛滋感染者 女性僅占5%卻更晚確診、承受多重壓力

據疾病管制署統計，截至2024年底，國內愛滋感染者人數達4萬5381人，其中女性雖然僅占5%，為2293人，但女性感染者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。