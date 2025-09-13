女性需求常被忽略…醫師一句話給勇氣 感染者與愛滋和平共處40年

對61歲阿珍（化名）來說，感染愛滋曾是心裡最深恐懼，不敢告訴任何人，醫師一句「就像感冒，吃藥慢慢就會好」給她面對的勇氣，如今與愛滋和平共處40年，最慶幸未傳染給女兒。

阿珍的丈夫是愛滋感染者，因沒有接受治療，後來不幸去世；她則是來台工作，抽血檢查得知自己感染愛滋病。她今天在台灣露德協會舉辦的女性愛滋培力營中，分享與愛滋一起走過40年的心路歷程。

「當時我完全不敢告訴任何人這件事。」回想起這段惶惶不安的日子，阿珍更加感念的是醫師一句話，讓她看到希望：「醫師跟我說，這就像感冒，吃藥慢慢就會好。」但卻仍害怕會不會傳染給女兒。

阿珍被轉介到露德後，也才發現原來有這麼多人都在經歷一樣的事情。多年後女兒長大了，她終於鼓起勇氣說出實情，幸好女兒篩檢結果是陰性，放下心中長年隱憂。

根據衛生福利部疾病管制署統計，截至2024年底，台灣累計愛滋感染者人數達4萬5381人，其中女性僅佔5%；因為人數相對少，台灣露德協會指出，女性感染者往往被邊緣化，只能默默承受疾病與社會壓力。

台灣露德指出，許多女性感染者身兼家庭照顧者角色，既是女兒、也是母親，但當自身健康出現危機，卻無法獲得足夠支持。她們經常因為害怕被歧視而隱瞞病情，導致心理壓力無處釋放，也錯失獲得醫療與社會資源的機會。

台灣露德表示，過往愛滋服務多集中於男同志與藥癮族群，女性的身分、經驗與需求常被忽略；因此，自2019年起，每年舉辦女性感染者專屬培力營，希望為她們打造一個專屬、安全且被理解的空間。

如今醫療發展進步，「U=U」（測不到病毒＝無傳染力）理念逐漸普及，台灣露德強調，愛滋已不再是絕症，對多數女性感染者來說，真正困難的從來不是疾病本身，而是社會的不理解；呼籲社會應正視女性感染者的處境，重新檢視愛滋服務體系的性別落差，讓關懷與資源不再遺漏任何人。

