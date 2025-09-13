快訊

最貴一泡尿！2屁孩在海底撈「往鍋撒尿」 法院判賠935萬元

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

女性需求常被忽略…醫師一句話給勇氣 感染者與愛滋和平共處40年

中央社／ 台北13日電
對61歲阿珍（化名）來說，感染愛滋曾是心裡最深恐懼，不敢告訴任何人，醫師一句「就像感冒，吃藥慢慢就會好」給她面對的勇氣。示意圖／AI生成
對61歲阿珍（化名）來說，感染愛滋曾是心裡最深恐懼，不敢告訴任何人，醫師一句「就像感冒，吃藥慢慢就會好」給她面對的勇氣。示意圖／AI生成

對61歲阿珍（化名）來說，感染愛滋曾是心裡最深恐懼，不敢告訴任何人，醫師一句「就像感冒，吃藥慢慢就會好」給她面對的勇氣，如今與愛滋和平共處40年，最慶幸未傳染給女兒。

阿珍的丈夫是愛滋感染者，因沒有接受治療，後來不幸去世；她則是來台工作，抽血檢查得知自己感染愛滋病。她今天在台灣露德協會舉辦的女性愛滋培力營中，分享與愛滋一起走過40年的心路歷程。

「當時我完全不敢告訴任何人這件事。」回想起這段惶惶不安的日子，阿珍更加感念的是醫師一句話，讓她看到希望：「醫師跟我說，這就像感冒，吃藥慢慢就會好。」但卻仍害怕會不會傳染給女兒。

阿珍被轉介到露德後，也才發現原來有這麼多人都在經歷一樣的事情。多年後女兒長大了，她終於鼓起勇氣說出實情，幸好女兒篩檢結果是陰性，放下心中長年隱憂。

根據衛生福利部疾病管制署統計，截至2024年底，台灣累計愛滋感染者人數達4萬5381人，其中女性僅佔5%；因為人數相對少，台灣露德協會指出，女性感染者往往被邊緣化，只能默默承受疾病與社會壓力。

台灣露德指出，許多女性感染者身兼家庭照顧者角色，既是女兒、也是母親，但當自身健康出現危機，卻無法獲得足夠支持。她們經常因為害怕被歧視而隱瞞病情，導致心理壓力無處釋放，也錯失獲得醫療與社會資源的機會。

台灣露德表示，過往愛滋服務多集中於男同志與藥癮族群，女性的身分、經驗與需求常被忽略；因此，自2019年起，每年舉辦女性感染者專屬培力營，希望為她們打造一個專屬、安全且被理解的空間。

如今醫療發展進步，「U=U」（測不到病毒＝無傳染力）理念逐漸普及，台灣露德強調，愛滋已不再是絕症，對多數女性感染者來說，真正困難的從來不是疾病本身，而是社會的不理解；呼籲社會應正視女性感染者的處境，重新檢視愛滋服務體系的性別落差，讓關懷與資源不再遺漏任何人。

醫師 吃藥 抽血 篩檢 病毒 愛滋病

延伸閱讀

幽門桿菌感染者罹胃癌機率高10倍 國健署示警：共用餐具就會傳染

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》預告釋出進化感染者對決骨廟邪教

MLB／大谷翔平感冒沒投球單刀敲2安 道奇僅5安遭海盜完封

感染者對決野蠻邪教　「28年毀滅倒數：人骨聖殿」直視人性毀滅煉獄

相關新聞

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

中央氣象署於今（13）日14時43分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括屏東縣、高雄市，持續時間至15時45分；請慎防劇烈降...

台北往返台中旅客更方便了 台鐵10月起4列次新自強號每日行駛

為提供台北-台中都會區旅客之便捷運輸服務，自10月1日起至12月31日，七堵=彰化第127、148、193、194次EM...

核可加味加熱菸上市挨批違法…國健署稱無疑慮 添加物草案尚未公告

衛福部國健署昨天核可一家菸商，共8項菸草柱及3項組合元件，可於10月11日起合法販售，其中除原味菸草柱，也包含加味菸草柱...

北太平洋海洋熱浪 鄭明典：可能預告明年大氣變化和氣候平均明顯差距

「北太平洋的海洋熱浪」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出距平圖，他表示，暖海水明顯地往東擴展，已經接觸北美西岸，而且是很...

糖尿病咳嗽發燒險喪命 醫示警：這幾種情況易引爆酮酸中毒

糖尿病患者若合併感染、停藥或脫水，容易引發「糖尿病酮酸中毒」，數小時至數日就可能危及生命。成大醫院斗六分院日前有一名62...

全台4萬5千名愛滋感染者 女性僅占5%卻更晚確診、承受多重壓力

據疾病管制署統計，截至2024年底，國內愛滋感染者人數達4萬5381人，其中女性雖然僅占5%，為2293人，但女性感染者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。