台日工藝家作品相輝映 展現強震後復興力量
日本能登半島、台灣花蓮在2024年都遭遇強震，工藝家在災害中一度面臨無法繼續創作的困境，「日本能登暨花蓮震後工藝復興展」即日登場，展現台日工藝家堅韌精神和重建能量。
「收藏絕美 物命續新-日本能登暨花蓮震後工藝復興展」由佛教慈濟基金會主辦，開幕式今天舉行。佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文說，此次展覽因緣來自去年台日發生的嚴重地震，展覽未來也將在台中展出。
日本能登半島當地著名工藝，包含輪島塗、珠洲燒、穴水町木工藝等，此次共有8組日本工藝家及其品牌參展；其中「輪島塗」工藝品在完成前，均須經過124道工序以上，每道工序都有專門職人，每件作品可說都是集結眾人之力，在1977年也被日本政府列為國家重要無形文化財。
此次「輪島塗」工藝參展品牌最多，擁有近200年歷史的老字號田谷漆器店，在去年遭逢強震後，帶領漆器店積極重建，還在台灣發起募資，獲得超過3400名支持者響應。
台灣則有花蓮陶藝藝術家彭雅美、工藝家陳淑燕與會。彭雅美最著名的是以「蕨類」為主題的作品，這也讓她獲得2014年美國及澳洲陶藝獎、2017年義大利瓜爾多塔迪諾國際陶藝競賽等。
策展人孟祥莉表示，能登半島工藝產業因地震遭受很大損害，而花蓮也歷經許多災害，但重要的是，他們在災後重新站起來。今天也特別邀請日本「輪島塗」職人前田安孝示範「沉金」工序，要先用刀在漆上雕刻，再加上金箔等點綴，作品不光展現創作能量，也是時間的呈現。
遠東SOGO董事長黃晴雯致詞表示，當她走進展場觀賞作品後，深刻感受到歷經重建的工藝品之美。她認為，復興在地、復興工藝、復舊傳承可說是此次展覽核心精神，希望更多人能透過展覽，看見職人們的堅韌精神，還有遭逢困境後所展現的重生希望。
「日本能登暨花蓮震後工藝復興展」自即日起，在台北遠東SOGO百貨復興館9樓展出至26日。
