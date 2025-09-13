快訊

醫護人力荒怎解？賴總統喊公職加薪最高11% 專家估：私立院所也會調薪

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
醫護人力荒未解，賴清德總統今天出席活動時提出，將為公立醫院的各職類醫事人員加薪，包括醫師、護理師、醫檢師、放射師等，加薪幅度7%至11%。示意圖／本報資料照片

醫護人力荒未解，賴清德總統今天出席活動時提出，將為公立醫院的各職類醫事人員加薪，包括醫師、護理師、醫檢師、放射師等，加薪幅度7%至11%。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，薪資不是解決護理人力缺口唯一方法，但卻是重要的「基本盤」，預期私立醫院也會連帶調薪，否則將難留住醫護人力。

洪子仁為新光醫院行政副院長。他表示，近期私立醫療院所對醫護人員加薪幅度，為過去5至10年最高，新光醫院近2年為護理師加薪幅度超過百分之20％，護理人力招募情況已有改善，而醫療院所可為醫事人員加薪的「底氣」，正是近年健保總額成長率提升，尤其今年政府醫療支出增加712億，總額成長率達5.5%。

洪子仁說，公私立醫院均為醫護人員加薪，是試圖改善醫療環境不佳的良性作法，也是「扭轉醫療環境的轉捩點」，有助翻轉健保實施總額制度22年來，造成醫護人力流失的現況，為此，需強烈呼籲政府未來4年，應延續健保總額高成長率方向，絕對不能改變，透過增加醫療支出，讓醫事人力回流，提升年輕世代從業意願，彌補醫療人力缺口。

國內醫院有八成為私立財團法人經營，賴總統喊出為公立醫院的醫療人員加薪，外界關注私立醫療院所是否跟進。洪子仁說，公立醫院醫護人員加薪，私立醫療院所若不加薪，難與同區域公立醫院競爭，恐面臨「招不到人」困境，這是現實問題，預期各家醫院為搶人才，將考量市場行情提高薪資。不過，薪資並非一切，各醫院也應優化執業環境，並透過科技賦能，減輕工作負荷，醫護才會回流。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，薪資不是解決護理人力缺口唯一方法，但卻是重要的「基本盤」，且公私立醫療院所為留下人才，彼此良性競爭，預期私立醫院也會連帶調薪，否則將難留住醫護人力。本報資料照片。

