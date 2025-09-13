加熱菸有條件過審 民眾能從國外帶回？國健署：未核准品項最高罰500萬

台灣首波合法加熱菸最快10月開賣，國健署今天提醒，未來民眾若想從國外帶回台灣，未經國內核准通過的加熱菸及其組合元件，仍不得攜帶入境，違者最高可處500萬元罰鍰。

菸害防制法新法上路逾2年，今年首波2業者14品項加熱菸有條件過審。衛生福利部國民健康署昨天公布，其中1業者的8菸柱品項、3載具，已完成最後上市前文件核定，最快10月11日可上市販售。

國內先前有不少民眾從海外攜帶加熱菸入境遭罰案例，依據國健署規範，通過核定的8菸柱品項、3載具在實際上市之後，民眾可從海外攜帶回台。

「民眾務必注意，未經國內核准通過的加熱菸及其組合元件，仍不得攜帶入境。」衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英今天告訴媒體，違者將處新台幣5萬元至500萬元罰鍰；至於已核准品項的入境數量規範，仍需與財政部協調，待確認後會對外說明。

她也強調，儘管目前已有2家業者申請案獲有條件通過，第1家業者8品項將於10月11日生效，上市時間須依業者備妥包裝標示、稅捐等法定程序而定。

此外，各界關注何時公布禁止加味菸草案，羅素英重申，持續研議中，尚無公告時程；未來一旦公告，將一體適用所有菸品，例如禁止薄荷口味，無論紙菸、加熱菸等都不可添加。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

