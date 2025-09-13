明防36度高溫！西半部午後留意雷陣雨 這天起水氣增多、雨區有變化

氣象署表示，明天至16日持續受到太平洋高壓影響，大台北、中南部近山區留意可能出現攝氏36度高溫，另預估午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率。

劉沛滕指出，15、16日太平洋高壓依舊相對強盛，但午後雷陣雨範圍會縮小至各地山區、部分南部地區，大致上天氣穩定。

劉沛滕表示，17日之後太平洋高壓減弱、往北移動，屆時相對水氣增多，東半部有局部短暫陣雨，而西半部午後雷陣雨變大。

此外，劉沛滕指出，南邊在17日後形成相對適合低壓雲系發展的環境，下週末還需觀察是否有熱帶系統生成。

氣溫部分，劉沛滕表示，今天大台北、中南部地區、台東局部地區都出現36度以上高溫；預估明天大台北、中南部近山區氣溫和今天類似，依舊相對高溫；15、16日大台北、桃園甚至有機會出現37度高溫。

