快訊

同學震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格曝光

綠營稱美濃大峽谷地主是「自家特助」 柯志恩批造謠怒提告

明防36度高溫！西半部午後留意雷陣雨 這天起水氣增多、雨區有變化

中央社／ 台北13日電
氣象署表示，明天至16日持續受到太平洋高壓影響，大台北、中南部近山區留意可能出現攝氏36度高溫，另預估午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
氣象署表示，明天至16日持續受到太平洋高壓影響，大台北、中南部近山區留意可能出現攝氏36度高溫，另預估午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

氣象署表示，明天至16日持續受到太平洋高壓影響，大台北、中南部近山區留意可能出現攝氏36度高溫，另預估午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率。

劉沛滕指出，15、16日太平洋高壓依舊相對強盛，但午後雷陣雨範圍會縮小至各地山區、部分南部地區，大致上天氣穩定。

劉沛滕表示，17日之後太平洋高壓減弱、往北移動，屆時相對水氣增多，東半部有局部短暫陣雨，而西半部午後雷陣雨變大

此外，劉沛滕指出，南邊在17日後形成相對適合低壓雲系發展的環境，下週末還需觀察是否有熱帶系統生成。

氣溫部分，劉沛滕表示，今天大台北、中南部地區、台東局部地區都出現36度以上高溫；預估明天大台北、中南部近山區氣溫和今天類似，依舊相對高溫；15、16日大台北、桃園甚至有機會出現37度高溫。

高溫 氣溫 氣象署

延伸閱讀

將有颱風擾台？專家：觀察下周季風低壓槽發展 可能這時才較明朗

高溫炎熱午後雷雨 觀察熱帶系統發展及低壓帶水氣影響

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 周六降雨範圍再擴大

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

相關新聞

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

中央氣象署於今（13）日14時43分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括屏東縣、高雄市，持續時間至15時45分；請慎防劇烈降...

台北往返台中旅客更方便了 台鐵10月起4列次新自強號每日行駛

為提供台北-台中都會區旅客之便捷運輸服務，自10月1日起至12月31日，七堵=彰化第127、148、193、194次EM...

核可加味加熱菸上市挨批違法…國健署稱無疑慮 添加物草案尚未公告

衛福部國健署昨天核可一家菸商，共8項菸草柱及3項組合元件，可於10月11日起合法販售，其中除原味菸草柱，也包含加味菸草柱...

北太平洋海洋熱浪 鄭明典：可能預告明年大氣變化和氣候平均明顯差距

「北太平洋的海洋熱浪」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出距平圖，他表示，暖海水明顯地往東擴展，已經接觸北美西岸，而且是很...

糖尿病咳嗽發燒險喪命 醫示警：這幾種情況易引爆酮酸中毒

糖尿病患者若合併感染、停藥或脫水，容易引發「糖尿病酮酸中毒」，數小時至數日就可能危及生命。成大醫院斗六分院日前有一名62...

加熱菸有條件過審 民眾能從國外帶回？國健署：未核准品項最高罰500萬

台灣首波合法加熱菸最快10月開賣，國健署今天提醒，未來民眾若想從國外帶回台灣，未經國內核准通過的加熱菸及其組合元件，仍不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。