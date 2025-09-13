富貴角燈塔騎遊300車友 齊聚北海岸藝術低碳慢旅

交通部觀光署北觀處今天舉辦「2025極北點富貴角燈塔騎遊」，近300名單車車友以低碳慢旅，騎行北海岸22公里路線，結合地景、藝術與市集，展現環保結合文化與觀光的魅力。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處今天下午發布新聞表示，在台灣最北端的富貴角燈塔舉辦「燈塔騎跡、北海岸地質藝術探索之旅」，邀請旅人訪問北海岸，無論是沙灘漫步、藝術欣賞或參與社區活動，都能在山海之間找到感動，

北觀處表示，活動吸引全國近300名單車車友，以低碳慢旅方式騎行22公里北海岸路線，串聯白沙灣、麟山鼻、淺水灣等景點，感受山海交融的風貌。

國民黨立委洪孟楷與地方民代服務處主任等人，與車友和居民一同見證低碳旅遊魅力。活動結合「福爾摩沙北海岸藝術季」裝置藝術，及漂流木作品，將單車騎行轉化為移動展覽，自然與藝術交融，增添驚喜。

北觀處表示，本次騎遊成功結合環保理念、地景教育與藝文欣賞，展現北海岸豐富自然與文化特色。同時，與在地品牌與店家結合，民眾在海風中品嚐美食、欣賞手作，延續燈塔騎遊熱潮。

