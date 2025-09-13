留下人才 賴清德：近期將替公立醫護加薪7%到11%

今年健保總額高達9286億元，行政院目前正在核定明年健保總額，以高推估計算，將達9883.1億多元，逼近一兆。賴清德總統今出席台北市醫師公會新會館啟用典禮表示，今年健保總額與前一年相比成長5.5%，過去替夜班護理人員加薪，近期將替公立醫院醫師、護理師、醫事人員等，加薪7%到11%，解決人力不足問題。

賴清德今致詞時表示，台北市醫師公會理事長洪德仁是「健康台灣推動委員會」的委員，不僅於委員會中督促「健康台灣」未來發展的方向，也辦理一系列兼具溫度與深度的座談，邀請醫界及各領域代表傳遞醫學的初心及價值，帶動社會共同思索醫療的未來與使命，也進一步深化對行醫理想與抱負，讓醫界獲得更多民眾的肯定與支持。

賴清德肯定並感謝衛福部前部長邱泰源，在最辛苦的時刻臨危受命，完成「健康台灣」階段性的工作，邱現在雖然離開內閣，但沒有離開團隊，持續在醫界為民眾的健康努力。

賴清德說，十多年前他當立委時，醫界曾出現內科、外科、婦科、兒科和急診人員不足的「五大皆空」情況，不過現在狀況逐漸改善並已見成果，主要歸功於，第一當時醫界和立委，尤其是邱泰源，那時致力推動建立制度，結合朝野修正「醫療法」及制定 「醫療事故預防及爭議處理法」等，維護醫療人員與患者的權益；第二，投入經費改善醫療環境，過去他在立院時，健保署總預算約6000億元，那每年逐步增加，今年健保總額預算核定約9286億元，較前一年成長5.5%，讓民眾能得到更高品質的醫療服務。

賴清德說，最近也將提高醫療人員的待遇及補貼輪值夜班的護理人員，並加薪給公立醫院的醫療人員包括醫師、護理師、醫檢師、放射師等，提高加給7％至11％，還有健保點值增加至0.95以上，都是要讓醫院適度幫醫事人員加薪，才有辦法解決人力不足問題。

賴清德表示，但不為此而滿足，為了進一步提升民眾的健康福祉，政府也推動了「健康台灣深耕計畫」，預計5年投入將近500億元，針對「優化醫療工作條件」、「培育多元人才」、「發展智慧醫療」及「落實社會責任」等四大面向共同努力。他跟大家一樣站在第一線服務民眾，從政後不論哪個職位，都希望改善醫療環境，一日醫師終身醫師，他未來開醫界，而是借用大家的手妙手回春力量來幫助病人服務民眾，這是他的使命。 台北市醫師公會新會館啟用典禮暨80周年慶公益藝術展今中午舉行，賴清德（中）總統今出席祝賀並表示，今年健保總額預算核定約9286億元，較前一年成長5.5%，讓民眾能得到更高品質的醫療服務。記者翁唯真／攝影

