中國信託新舞臺藝術節公益場 海島頌首演5公尺「上古鯤」戲偶現身

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中國信託新舞台藝術節公益場《海島頌》今天下午於南港中信金融園區廣場首演，由無獨有偶工作室劇團推出大型「上古鯤」與「百足蜈蚣」戲偶，以及學校師生自行編創的故事劇接連登場。記者許維寧／攝影
中國信託新舞臺藝術節公益場《海島頌》今天下午於南港中信金融園區廣場首演，園區變身戶外戲偶行動劇場，由無獨有偶工作室劇團推出大型「上古鯤」與「百足蜈蚣」戲偶，以及學校師生自行編創的故事劇接連登場，吸引近二千名觀眾參與。

無獨有偶劇團推出海洋傳奇之作《海島頌》今舉行首演，為新舞台藝術節公益場揭開序幕，日本偶戲家Nori SAWA特別跨國攜手無獨有偶劇團，共同製作兩尊高達五公尺的巨偶「上古鯤」與「百足蜈蚣」，操偶師頂著豔陽，展現人偶合一的演出，述說地球誕生之初，海洋精靈於深海嬉戲，魚群如雲、海浪如歌，譜出海島家園的生命頌歌。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，公益場不只是孩子的主場，也是民眾的PARTY。無獨有偶劇團與基金會長期攜手推動藝術教育，用創意滋養學生、開啟更多可能，也感謝無獨有偶劇團和種子教師以及公益夥伴的支持，讓藝術教育能走得更遠。

無獨有偶劇團總監鄭嘉音表示，鯤為上古神獸，背上住著人類，設計靈感取自西南沿海沙洲「鯤鯓」，因此上古鯤戲偶身上還有水筆仔等植物，代表生機也象徵大地的力量；鯤的利牙和爪子，則以先民開墾的精神為發想，象徵先人對抗險惡環境、努力建造家園。

鄭嘉音也說，大型戲偶約花費半年時間，全程在台灣製作，但特別邀請日本戲偶家來台，與台灣的製偶師團隊一同發想、完成。

鄭嘉音指出，今年《海島頌》的工作人員、導演、演員均頂著烈日排演數日，日前排練還偶遇午後大雨，團隊趕緊將大型戲偶撤入室內躲雨，希望民眾給予鼓勵。劇團近年來均與中國信託新舞台藝術節合作，帶給民眾具國際性、有質感的藝術節，也讓大小朋友都能帶著回憶回家。

中信文教基金會近年也辦理夢想家圓夢工程，將藝術帶進校園，讓學生於課堂中編創劇本、製作操偶，今年公益場演出學校包括宜蘭縣東興國小、新北市貢寮實驗中學與宜蘭縣利澤國小。

利澤國小校長夏明義表示，利澤國小就在五十二甲濕地旁，高年級課程規劃學生到濕地探查，特別以濕地生態為題結合當地人文風貌，發想戲劇《五十二甲候鳥自救隊》，又五十二甲濕地也是保育地，希望透過學生小小的力量，藉由自創偶劇呼籲保護珍貴的自然資產。

夏明義也說，戲偶均由學生自己製作，再請老師幫忙修整，從劇本發想、偶戲製作、動作指導再到排演，直到今日演出，約花費近一年時間。

夢想家圓夢工程自推動以來已陪伴2715人次學生、培育59位種子教師。馮寄台感謝種子教師的付出，「我們努力把藝文教育帶進去，更希望讓它留下來，中國信託推動藝文公益的初衷，要為下一代開啟更多可能。」

