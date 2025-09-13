彰基「早產兒回娘家」見證小小奇蹟 魔術師大衛父女同台最動人

彰化基督教兒童醫院今天上午舉辦「2025早產兒回娘家」活動，近200位早產兒家庭齊聚一堂，尤其是魔術師大衛與早產女兒同台演出，這位曾接受早療與追蹤的女孩，如今能自信站上舞台，成為父親最佳助手，是活動現場最動人的一幕。

活動是以「小小奇蹟‧大大祝福」為主題，由醫師、家長與孩子再次互動，見證早產兒健康成長，也提供家長交流照護心得，還有醫療輔助犬與孩子互動、親子律動與切蛋糕儀式，讓現場瀰漫著輕鬆與感動的氛圍。

活動安排魔術師大衛與曾是早產兒的女兒同台演出，大衛父女合拍的瞬間，正是「小小奇蹟化為大大祝福」的寫照，他分享，照顧早產兒最需要父母的陪伴與鼓勵，而醫師、護理師的專業建議，則提供了最正確的照護觀念，讓孩子能平安健康地成長。

彰基兒童醫院新生兒科醫師陳俐如現場解析早產兒的健康議題，指出呼吸與感染風險、營養與體重追趕、視網膜與聽力追蹤、神經發展與早期療育，都是父母需要長期關注的挑戰。她提醒家長掌握「規律追蹤、營養補給、早療介入、親職技巧」四大關鍵，並善用跨專科資源，才能陪伴孩子穩健成長。

早產兒基金會張明真執行長表示，根據去年內政部數據，彰化地區出生體重低於1500公克的早產兒約65位，同年早產兒基金會極低體重追蹤資料庫記錄彰基收案93位，顯示彰基在照護早產兒上扮演關鍵角色。

彰基兒童醫院院長陳家玉指出，每10個新生兒就有一位是早產兒，彰基在總院長陳穆寬支持下，產房與新生兒加護病房（NICU）同層設置，縮短「產台到NICU」的黃金時間，大幅提升救治效率。新生兒加護病房照護存活最低懷孕周數是22週、照護存活最低體重的早產兒是339公克。

陳家玉說，彰基兒童醫院全年無休、24小時的新生兒外接與急救系統，服務涵蓋台中、彰化、南投、雲林與嘉義。近年因孕期管理與轉介觀念提升，越來越多高危險妊娠媽媽選擇院內生產，院內早產人數明顯增加；但在2023年至2025年8月間，院方仍外接近百位早產兒，確保轉送個案獲得即時照護。

伸仁紡織白璨榮董事長也捐贈口水巾、還有歷年從不缺席的嬌聯MamyPoko滿意寶寶，一起為參與家庭加油打氣。

彰化基督教兒童醫院2025早產兒回娘家活動，近200組家庭參與，魔術師大衛與早產女兒同台演出，是最感人的一幕。圖／彰基提供 彰化基督教兒童醫院2025早產兒回娘家活動，近200組家庭參與，以「小小奇蹟，大大祝福」為主題，由醫師、家長與孩子再次互動，見證早產兒健康成長，也提供家長交流照護心得。圖／彰基提供

商品推薦