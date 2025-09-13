盛唐中醫鉛中毒案…國民黨台中黨部前主委妻昨病逝 衛福部發聲
2020年台中盛唐中醫診所鉛中毒案件，藥物摻入「鉛丹」導致逾40人中毒，其中國民黨前台中市黨部陳明振妻子，本身就罹患乳癌，中毒後病情加劇，已於昨日病逝，享壽63歲。衛福部中醫藥司指出，當年分析結果，認定盛唐中醫案為個案事件，但衛福部仍基於國人用藥安全，強化中藥禁藥稽查，並將毒劇中藥列冊管理。
台中盛唐、九褔中醫5年前，因業務疏失，將鉛丹誤認為朱砂，並將摻有鉛丹的偽藥「珍珠五寶粉」，以每小瓶6000元販售給病人，導致250無辜民眾吃下肚，造成一名辜姓患者重傷，近40人中毒。台中地院前年一審重判盛唐中醫負責人呂志霖等人6至7年6月，今年3月台中高分院撤銷判決，改判4年2月至6年，仍可上訴。
衛福部中醫藥司科長謝采蓓說，當年全面清查的分析結果，雖然認定盛唐中醫事件是個案，屬當事醫師認知偏差的個人行為，衛生福利部中醫藥司基於國人用藥安全，建立管理機制持續推動與監控，已於上是中藥監測計畫中，將硃砂在內的中藥禁藥列為普查項目，針對全國中藥販賣業是否有陳列、販賣或寄藏等情形全面稽查，也積極監測包含鉛丹在內的「毒劇中藥」列冊管理情形。
謝采蓓表示，中醫藥司已將鉛丹列為台灣中藥典毒劇中藥列管項目，藉由毒劇中樣列冊管理，完善鉛丹買賣及使用流向管理，並加強檢驗中醫師處方藥品檢驗，藉中藥稽查計畫，對中醫診所及中醫師處方藥品進行重金屬抽驗，監測病人用藥品質，維護用藥安全。另，衛福部加強辦理中藥藥事從業人員教育訓練，宣導禁藥及毒劇藥品管理措施及罰則，並加強市售中藥、處方藥品品質監測。
呂志霖則是在大陸習得的「朱代粉」用於治療鎮靜、安神的藥效有限，為解決病患的失眠症，2017年向中藥商歐國樑買一斤硃砂，遇有嚴重失眠、需安神患者，就改以硃砂入藥，取代朱代粉功效，後同樣因歐誤將鉛丹當成硃砂賣給呂，呂持續開給患者釀鉛中毒。
