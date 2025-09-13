快訊

監委調查曝衛福部「未訂雙酚A標準」 食藥署：已委託研究重啟風險評估

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署回應，該署秉持定期重啟相關風險評估的管理原則，今年已再次辦理委託研究計畫，將作為調整雙酚A管理規範依據。本報資料照片。
衛福部食藥署回應，該署秉持定期重啟相關風險評估的管理原則，今年已再次辦理委託研究計畫，將作為調整雙酚A管理規範依據。本報資料照片。

監察院監察委員田秋堇、蔡崇義調查我國「雙酚A管理情形」，發現諸多問題，今發布新聞稿，促請行政院督促衛福部、財政部、環境部、消保處等檢討改進，並提到衛福部至今未訂定雙酚A每日人體耐受量（TDI）。衛福部食藥署回應，秉持定期重啟相關風險評估的原則，今年已再次辦理委託研究計畫，將作為調整雙酚A管理規範依據。

監察院新聞稿指，雙酚A為目前商業上使用最多化學物質之一，其結構類似雌性激素，影響生殖與內分泌系統，常用於感熱紙、收據、PC塑膠飲料瓶，如飲水機之供水桶等，以及金屬食品包裝之內外表面塗層如罐頭等。歐盟2023年將雙酚A每日人體耐受量調整為0.2奈克，比2015年制定的標準4微克嚴格「2萬倍」，我國卻尚無相關標準。

監察院指出，審計部2024年6月提出審核意見指出，我國已逾7年未辦理相關風險暴露評估作業，也未曾研究國人雙酚A之每日人體耐受量，經查，衛福部確實至今尚未訂定雙酚A之每日人體耐受量（TDI）。衛福部於約詢時，引用2016年委託研究案結果，稱國內民眾雙酚A暴露劑量低於歐洲食品安全局所訂4微克每日耐受量，因此「不需訂定TDI」，但歐盟重定標準後，該研究結論已過時。

食藥署指出，現行「食品器具容器包裝衛生標準」已優先針對嬰幼兒用奶瓶，從嚴規範不得使用含雙酚Ａ之材質，並針對嬰幼兒奶瓶以外，使用雙酚A為原料之聚碳酸酯(PC）材質，訂有溶出限量0.6ppm的規定。

食藥署表示，有鑑於國際間已有更新之毒理研究資訊，且衛福部食藥署秉持定期重啟相關風險評估之管理原則，已於114年再次辦理委託研究計畫，就食品及食品器具容器包裝進行雙酚A之含量調查，並將重新依據最新之毒理參數進行國人暴露風險評估，作為調整雙酚A管理規範之依據。

雙酚 衛福部 食藥署

