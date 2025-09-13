當代電子音樂與舞蹈劇場再臨 北藝Camping Asia重磅回歸

台北表演藝術中心、法國國家舞蹈中心（CN D）與香奈兒品牌共同合作推出的「Camping Asia」，今年將於11月10日（一）至21日（五）重磅回歸，邀集來自日本、香港、法國、韓國、新加坡、奧地利及台灣共16所藝術院校，近150位師生齊聚，在台北共同展開一場「跨領域、跨文化、跨世代」的對話。

「Camping Asia」源自法國巴黎的「Camping」計畫，2018年起北藝中心便開始參與其中，2019年起將其精神移植至亞洲，兩年一度於台北舉行，以舞蹈為軸心，連結藝術院校、機構與藝術家。台北作為「Camping Asia」的亞洲基地，象徵著當代舞蹈國際網絡的節點，更持續為亞洲舞蹈界引入新的視野與能量。

北藝中心董事長王文儀表示，很榮幸與CN D及香奈兒品牌再度攜手，以舞蹈作為語言，透過肢體的觀摩與互動，讓世界相互理解。而北藝中心作為CN D及香奈兒品牌在亞洲的合作夥伴，承接推動自由創意與文化永續的使命，讓台北成為連結亞洲與世界的交流核心。

策展人林人中表示，今年精選5檔表演節目，試圖讓舞蹈不再被既定語彙所框限，而是與科技、聲音、哲學、影像乃至政治現實直接碰撞。希望年輕的舞蹈創作者們，能透過這些作品看見舞蹈作為一種思考與感知的力量，在不確定的時代裡持續激發對身體與世界的想像。

當代電子音樂與舞蹈劇場激烈碰撞，末日烏托邦在台北現身。由馬賽國立芭蕾舞團與藝術總監團體狂徒，攜手法國電子音樂名家霍恩打造的《崩世光景》，將於11月14、15日在北藝中心大劇院帶來震撼的視聽體驗。本作以一座末日感十足的「大理石採石場」為舞台意象，白立方空間中，節奏如同機器心跳，舞者們以肢體交織出青春的悸動與憂傷，在科技與自然、冷冽與狂喜間撕裂重生。

作品直面氣候危機、社群疏離與身體焦慮，舞者赤裸靈魂，毫不妥協地向世界回應。他們時而擁抱、時而碰撞，展現親密與暴力共生的極限身體書寫，彷彿要從廢墟中尋得新的信仰與愛，是這一世代關於愛、破壞與重生的身體宣言。Rone 的電子音場宛如末日聖歌，引領觀眾進入一場感官風暴。

英國藝術家班吉．瑞德（Benji Reid）跨越舞蹈、劇場與攝影，現場創作的《即席寫真》（Find Your Eyes）11月15、16日將於台北表演藝術中心藍盒子演出。他說：「我不是在拍照，而是在表演。」觀眾也不只是觀看者，而是影像發生的一部份，與角色共享同一個凝視。

Benji Reid 出身於英國霹靂舞傳奇團體「破碎玻璃」（Broken Glass），曾為知名樂團「靈魂靈魂」（Soul II Soul）擔任首席舞者，他在歷經人生低潮後，轉向攝影作為表達自我與療癒情感的工具，逐步開創出融合舞台美學與攝影敘事的嶄新形式。他的攝影作品常見人物「飄浮於空中」，如同暫時脫離現實重力的狀態，也投射出身心在困境中的掙扎與渴望。

澳洲最具影響力的當代舞團「塊動舞團」（Chunky Move）受 2025 墨爾本 ASIA TOPA 藝術節委託力作《機神祭》（U>N>I>T>E>D）於 11月20、21 日登臨台北表演藝術中心藍盒子。藝術總監安東尼・漢密爾頓（Antony Hamilton）與六位頂尖舞者，在爪哇迷幻電音的激昂節拍中，穿戴著以越野機車零件回收打造的機械裝置，結合舞蹈、科技、裝置，構築賽博龐克、部落儀式，挑戰傳統舞蹈的邊界。

作品融合了不同文化的神話與象徵，六名舞者輪流身穿機械裝置，時而化身半神半獸，時而合體成巨龍，展現了超越生物極限的企圖心，在霓虹光影裡探索「當代靈性如何在機械叢林中甦醒」的命題。

法國編舞家諾埃・蘇利耶的《動作以上以上動作》，不像傳統意義的舞蹈而更像是一場在舞台上展開的哲學實驗。11月18、19日將於北藝中心排練場演出。Soulier化身思想的舞者，獨自站在台上，一邊進行肢體實作，一邊針對「動作本身」發表一場精密而詩意的身體論述。Soulie認為：「語言和動作從來不曾平行，它們總是在彼此的陰影中相互滲透。」

波蘭編舞家奧拉·瑪齊耶斯嘉（Ola Maciejewska）向現代舞先驅洛伊·富勒（Loïe Fuller）的「蛇形舞」致敬的《洛伊・富勒：研究一下》，11月15日將於北藝中心排練場證明舞蹈能超越歷史。瑪齊耶斯嘉並非重製而是改以舞者、長絲與光束共構舞台，揭示身體在物質與視覺之間的張力。作品透過竹筒支架與絲綢的劇烈擺動，使道具成為共演者，挑戰觀眾對「身體—物」邊界的想像。

2025 Camping Asia售票節目將於 2025年9月8日中午12點起開放付費會員預購，並於 9月15日中午12點正式啟售。多重優惠方案涵蓋預約註冊、會員優惠與早鳥優惠，詳細內容可參見北藝中心官方網站。

