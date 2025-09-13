展現舞者身體粒子「暗物質」 蘇文琪「暗宇之感」創新VR局面

藝術家蘇文琪將最新的科學研究轉化為沉浸式感官體驗。《暗宇之感》運用先進的VR技術，同時結合舞蹈與視覺藝術，將觀眾帶入推測性的宇宙，感知暗物質的存在，即日起至21日於國立台灣科學教育館小黑盒沉浸式劇場演出。

蘇文琪歷經近十年淬鍊而成的沉浸式新作《暗宇之感》，起點可追溯至2016年。她以台灣編舞家之姿駐村歐洲核子研究組織（CERN），首次接觸「暗物質」這個無法直接觀測卻影響宇宙結構的神祕存在。她回憶：「在與物理學家交流時，原本熟悉的舞蹈身體認知瞬間被打破。當我習慣從地板感受重力，他們卻提醒我：在宇宙裡，沒有地板。」這種思維衝擊，成為她後續創作的根源。

西班牙物理學家迪亞歌．布拉斯的一席話：「當你在沒有地板的宇宙中一直掉落時，那就不再是掉落，而是漂浮。」對蘇文琪而言尤感深刻，藝術與科學認知中不同的時間與尺度觀，也啟發她重新思索：當科學追溯從大爆炸至宇宙終局的演化，舞蹈能如何在有限生命中捕捉無限？

在與科學家的交流中，蘇文琪逐步體會到「美」的差異。數學家眼中最美的是簡潔的方程式，奈米藝術家則在纖維分子結構裡看見秩序之美。這讓她明白，科學追求的是規律的真理，而非表象的華麗。

為了將抽象概念化為可感知的體驗，蘇文琪陸續展開跨領域實驗，從美國EMPAC的環繞聲場技術，到疫情期間在C-Lab的VR探索，再到墨爾本地下物理實驗室（SUPL）的駐村，「身體是最精密的感受器官」蘇文琪說。「當探測器追逐粒子時，舞者的身體同樣能成為理解暗物質的起點。」

蘇文琪與舞者田孝慈和其他創作團隊成員，深入澳洲維多利亞州地下一公里的斯塔韋爾地下物理實驗室（SUPL - Stawell Underground Physics Lab），與墨爾本大學科學家合作，透過3D掃描與即興舞蹈，捕捉身體在極端環境中的感知，最終轉化為作品核心的粒子舞蹈語彙。

為了更直觀地想像暗物質，科學家提供了比喻：有人形容它如水母漂浮於海洋，不自知身在其中；也有人比擬成沙丁魚群，以多重中心同步運動。這些圖像啟發了VR的場景設計。《暗宇之感》創作過程中，蘇文琪更安排團隊體驗「漂浮療法」，在無重力感的液體環境中進行冥想，貼近宇宙漂浮的身心狀態。

最終，《暗宇之感》以三重奏般的沉浸敘事完成。舞者田孝慈在地底舞蹈的身體記憶，透過動態捕捉化為光點粒子的流動。17分鐘的VR體驗，觀眾將從地表進入地下洞穴，穿梭粒子探測器，最終遨遊於星系之間；64聲道環繞音響則營造宇宙聲場，使觀眾彷彿成為星系中一顆隨引力旋轉的粒子。

藝術家蘇文琪（右）捕捉身體在極端環境中的感知，最終轉化為作品核心的粒子舞蹈語彙。記者何定照／攝影 蘇文琪歷經近十年淬鍊而成沉浸式新作《暗宇之感》。記者何定照／攝影 藝術家蘇文琪（右）將最新的科學研究轉化為沉浸式感官體驗。記者何定照／攝影

商品推薦