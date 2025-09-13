推廣交通安全 遠通電收與TOMICA 跨界合作

遠通電收落實企業社會責任，秉持交通本業響應交通部「交通安全月」持續推廣「人本交通、停讓文化」觀念，今於國道清水服務區舉辦「停讓e起來、安全Tag上來 ─ 道安童樂會」公益活動，特別與超人氣品牌 TOMICA 跨界合作，推出交安月限量聯名小物，並打造「視野盲區互動」、「高齡慢行體驗」專區，讓道安觀念能從小扎根，同時培養換位思考，理解並尊重交通弱勢族群的用路需求。

本次活動遠通電收攜手交通部、台中市政府、高速公路局、國道公路警察局、靖娟兒童安全文教基金會、徐元智先生紀念基金會與統一超商共同舉辦。交通部政務次長陳彥伯指出，今年1至6月全國交通事故死亡人數為1,368人，較113年同期減少68人，降幅4.7%；與112年同期相比則減少201人，降幅達12.8%；雖呈現下降，但距離年減7%的趨勢目標及「零死亡願景」仍有不小差距。未來交通設計將持續以「安全優先於效率」為核心，營造安全友善的交通環境，並透過公私協力與多元宣導，讓「以人為本」的停讓文化深植於民眾日常。

遠通電收總經理張永昌表示，遠通與uTagGo運用數位科技，除了將ETC延伸至停車便民服務，讓用路人享有更便利、更環保的行車體驗，也用以守護包括兒童、高齡及聽覺障礙者在內的交通弱勢族群 (Vulnerable Individual Protection Services, VIPS)，未來將持續號召企業一同響應政策，以科技助力道安，守護更多家庭。

本次活動設計「視野盲區體驗」，讓親子透過角色互換，體驗大型車駕駛的視野限制，學習如何避開盲區。現場孩子透過對講機驚呼「我真的看不到媽媽！」的真實體驗，將抽象的交通風險具體化。遠通也與弘道老人基金會合作，讓民眾配戴模擬視力老化的特殊眼鏡及背負重物，體驗長輩過馬路的難處，提醒駕駛換位思考，多加禮讓交通弱勢族群。

商品推薦