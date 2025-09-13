AI視車流調整紅綠燈秒數 新北壅塞路口延滯少15％

新北市交通局逐步在主要通勤走廊導入智慧交通科技，包含AI攝影機、eTag、GVP與市政儀表板等動態號控系統，即時掌握路口車流狀況，並透過數據分析調整紅綠燈秒數，適度放寬高流量方向的通行時間，今年完成三重、新莊新北大道21處路口及鶯歌鶯桃路3處路口，累計190處，實測平均可減少5%用路時間、15%路口延滯。

交通局專委林昭賢指出，截至今年已完成改善的運輸走廊包括汐止大同路、新台五路、五股成泰路、八里龍米路、淡水民權路、新店復興路、新烏路、中和南勢角景平路及中和中山路，共約190處路口。

林昭賢表示，新北市向交通部申請到114年智慧運輸系統發展建設計畫補助，今年針對三重新莊新北大道(中正北路至中環路三段)21處路口，及鶯歌鶯桃路(鶯歌路至永和街)共3處路口改善。

交通局長鍾鳴時表示，交通局多年來致力於以資訊科技與AI人工智慧改善交通服務效能，無論在縮短行車時間、提高整體車流量以及提升用路人安全已達成顯著成果。相關規劃成果將於18日研討會發表與交流。

交通局強調，未來將持續推動AI+ITS智慧運輸系統，提供交通需求預測與緊急因應，並整合智慧停車雲及智慧公運雲，完善智慧交通基礎建設並將交通資訊公開透明化，深度整合新北市交通控制運作，實現「智慧交通、人本安全、綠能永續」的發展願景。

商品推薦