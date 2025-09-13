快訊

台北往返台中旅客更方便了 台鐵10月起4列次新自強號每日行駛

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台鐵EMU3000型新自強號示意圖。本報資料照片
台鐵EMU3000型新自強號示意圖。本報資料照片

為提供台北-台中都會區旅客之便捷運輸服務，自10月1日起至12月31日，七堵=彰化第127、148、193、194次EMU3000型自強號調整為每日行駛。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

另10月1日起，第2009、2030、2034次區間快車調整為自強號第113、130（周一至周六）、126次（周日）行駛，停靠站及時刻均維持不變。上述班次訂於9月16日下周二零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。

為提供台北-台中都會區旅客之便捷運輸服務，自10月1日起至12月31日，七堵=彰化第127、148、193、194次EMU3000型自強號調整為每日行駛。圖／台鐵提供
為提供台北-台中都會區旅客之便捷運輸服務，自10月1日起至12月31日，七堵=彰化第127、148、193、194次EMU3000型自強號調整為每日行駛。圖／台鐵提供
10月1日起，第2009、2030、2034次區間快車調整為自強號第113、130（周一至周六）、126次（周日）行駛，停靠站及時刻均維持不變。圖／台鐵提供
10月1日起，第2009、2030、2034次區間快車調整為自強號第113、130（周一至周六）、126次（周日）行駛，停靠站及時刻均維持不變。圖／台鐵提供

台鐵 自強號

