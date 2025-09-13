癌症醫療「造山者」！病友邀和信醫護觀影 黃達夫：要讓癌症不再可怕

曾受和信醫院照顧的病友羅小姐，為感謝醫療團隊多年專業照顧，今舉行電影包場活動，邀請和信醫院同仁觀看台灣半導體產業紀錄片「造山者」。和信醫院董事長黃達夫說，和信醫院與紀錄片中敘述的台積電，都在前行政院長李國鼎支持下成立，面對健保論量計酬的給付模式，和信醫院生存恐比造山者更困難，但在各界支持下，仍創造院內病人癌症五年存活率高達76%佳績。

羅小姐說，她第一次看「造山者」電影，第一幕就落下眼淚，看著片中紀錄，台灣一步一腳印走到今天，成為眾所皆知的寶島，她相當感動；某次與和信院方人員聊天，靈機一動，認為「和信醫院是台灣癌症醫院的造山者」，因此舉辦包場電影，除對和信醫療團隊致意，也盼藉此感謝孕育我們的這一片土地，向美麗的寶島送上祝福，「希望台灣愈來愈正向、愈來愈積極。」

黃達夫說，李國鼎先生可說是「造山者的造山者」，1981年，癌症是國人死因首位，在李國鼎詢問下，他在赴美國的飛機上，完成成立癌症醫院的計畫書，後回國宣布要「攻擊癌症」，讓它不再是死因首位。不過，成立全台首家癌症醫院過程中，遭遇國內各大醫院反對，路途相當艱辛，他笑說，「不知道造山者是否也經歷這些困難？」

和信醫院成立至今，已滿35周年，該院發展專業人員培養、硬體建設及制度建立，並推動「以病人為中心」理念，並落實「多專科整合團隊醫療。」不過，黃達夫說，在論量計酬的健保制度下，和信醫院醫師，為病人仔細問診，每位病人花上40至60分鐘，卻只能獲得200元診察費，在不衝量的情況下，財務收支平衡是一大挑戰，「一路走來35週年，可能比造山者走的50年，更加困難。」

黃達夫說，即使過程艱辛，但支持和信醫院者的社會各界人士也不在少數，和信醫院在癌症病人五年存活率只有20%的1990年代成立，時至今日全台癌症病人五年存活率平均為54%，和信醫院院內癌症病人五年存活率，則高達76%，但我們不能自滿，要更加努力，透過早期預防、及早診斷，「讓癌症不再可怕。」

本次電影包場活動，為和信醫院35周年院慶系列活動一環。和信院方指出，盼透過本次擠錄片包長活動，為全體醫護人員加油打氣，更向支持和信醫院社會各界表達感謝，和信醫院將持續肩負使命，與所有病人及家屬，持續在挑戰中前行，盼共創健康與希望的未來。 和信醫院董事長黃達夫說，面對健保論量計酬的給付模式，和信醫院生存比造山者更困難，但在各界支持下，仍創造院內病人癌症五年存活率高達76%佳績。記者林琮恩／攝影

