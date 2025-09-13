快訊

iPhone 17 Pro和iPhone 16 Pro買哪個？「怕燙」關鍵內行人推行這款手機

諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

高雄驚傳七旬翁墜樓身亡！家人都在家「沒發現悲劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

北太平洋海洋熱浪 鄭明典：可能預告明年大氣變化和氣候平均明顯差距

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
暖海水明顯地往東擴展，已經接觸北美西岸，而且是很高的距平值。這樣的海溫距平分布，可能預告明年的大氣變化可能也會和「氣候平均」有明顯差距。圖／取自鄭明典臉書
暖海水明顯地往東擴展，已經接觸北美西岸，而且是很高的距平值。這樣的海溫距平分布，可能預告明年的大氣變化可能也會和「氣候平均」有明顯差距。圖／取自鄭明典臉書

「北太平洋的海洋熱浪」，前中央氣象局鄭明典在臉書PO出距平圖，他表示，暖海水明顯地往東擴展，已經接觸北美西岸，而且是很高的距平值。這樣的海溫距平分布，可能預告明年的大氣變化，可能也會和「氣候平均」有明顯差距。

鄭明典表示，海洋是穩定地球氣候的重要因子，因為海洋有很大的熱容，不容易熱起來。但是，一旦熱起來，也就不容易很快的冷回去。

他說，日本周邊海域大約從2021年開始熱起來，持續到現在尚未有緩和的趨勢，目前已被世界氣象組織確認為有紀錄以來歷時最久的海洋熱浪。

熱浪 鄭明典 氣象局

延伸閱讀

1張圖看東方海面有低雲 鄭明典：表示低層大氣很潮濕

日本東京破天荒暴雨 鄭明典直指「氣候變遷的徵兆」：應該是回不去了

海溫降得慢「現在又回到紅色系」 鄭明典指和1情況有關：像夏季拉長了

又是冷心低壓 鄭明典：這次範圍很大

相關新聞

核可加味加熱菸上市挨批違法…國健署稱無疑慮 添加物草案尚未公告

衛福部國健署昨天核可一家菸商，共8項菸草柱及3項組合元件，可於10月11日起合法販售，其中除原味菸草柱，也包含加味菸草柱...

華航發動機故障疑捨近求遠轉降高雄爭議 民航局開罰60萬

華航今年4月13日CI753航班在台北飛往新加坡途中出現發動機故障，疑似捨近求遠的轉降操作，引發爭議。交通部民航局調查結...

2050年失智人口恐破1.39億 養好生活習慣可降45%風險

根據世界衛生組織統計，目前全球已有超過5700萬人罹患失智症，且每3秒就新增1名患者。專家表示，預防失智不能只依靠藥物，...

將有颱風擾台？專家：觀察下周季風低壓槽發展 可能這時才較明朗

今明兩天持續受到太平洋高壓影響，台灣附近維持偏南到東南風環境，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇...

癌症醫療「造山者」！病友邀和信醫護觀影 黃達夫：要讓癌症不再可怕

曾受和信醫院照顧的病友羅小姐，為感謝醫療團隊多年專業照顧，今舉行電影包場活動，邀請和信醫院同仁觀看台灣半導體產業紀錄片「...

北太平洋海洋熱浪 鄭明典：可能預告明年大氣變化和氣候平均明顯差距

「北太平洋的海洋熱浪」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出距平圖，他表示，暖海水明顯地往東擴展，已經接觸北美西岸，而且是很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。