北太平洋海洋熱浪 鄭明典：可能預告明年大氣變化和氣候平均明顯差距

「北太平洋的海洋熱浪」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出距平圖，他表示，暖海水明顯地往東擴展，已經接觸北美西岸，而且是很高的距平值。這樣的海溫距平分布，可能預告明年的大氣變化，可能也會和「氣候平均」有明顯差距。

鄭明典表示，海洋是穩定地球氣候的重要因子，因為海洋有很大的熱容，不容易熱起來。但是，一旦熱起來，也就不容易很快的冷回去。

他說，日本周邊海域大約從2021年開始熱起來，持續到現在尚未有緩和的趨勢，目前已被世界氣象組織確認為有紀錄以來歷時最久的海洋熱浪。

