核可加味加熱菸上市挨批違法…國健署稱無疑慮 添加物草案尚未公告

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民團痛批，菸防法修法時，朝野共識禁止加味加熱菸，衛福部開放加味加熱菸，已明顯違法。示意圖，本報資料照片。

衛福部國健署昨天核可一家菸商，共8項菸草柱及3項組合元件，可於10月11日起合法販售，其中除原味菸草柱，也包含加味菸草柱。民團痛批，菸防法修法時，朝野共識禁止加味加熱菸，衛福部此舉已違法。國健署今主動回應，菸品添加物草案「尚在研議中」，本次審查均符合菸防法相關規定，「所有程序均合法，無違法情事。」

衛福部去年8月預告「菸品禁止使用之添加物」草案，此為菸品添加物第二版草案，由前一版本禁止菸品口味，改為禁止菸品成分，引發民團不滿。國健署菸害防制組長羅素英說，此版本預告結束後，國健署接獲外界1萬3千餘則意見，關注面向相當多元，且需考量實務上稽查、執法等如何落實，因此目前尚未公告，仍在與專家進行研議，且無法預估上路時間。

羅素英說，菸品添加物相關規範，原本以風味進行預告，禁止花香、果香、巧克力、薄荷四種口味，但外界擔憂，以口味區分在執法時會遇到困難，因此第二次預告改以添加物成分進行規範，這是參考加拿大等國際做法，目標仍是禁止會引誘兒少的風味添加物，目前國健署關注後續實務管理，已與國內外專家舉行多次會議，持續研議中，「不能公告後卻無法稽核、檢驗、裁罰。」

國健署強調，未來菸品添加物相關草案公告後，將一體適用所有菸品，且經核定上市產品，也不可宣稱更安全、替代紙菸等誤導字樣，以確保消費者不受誤導。另，將會同地方政府啟動稽查專案，針對實體店鋪、校園周邊及網路平台等重點區域加強查緝，並增加「秘密客」抽訪頻率，密集監測業者行為。

「政府對青少年使用加熱菸，採零容忍立場。」羅素英說，上市菸品須符合菸防法、菸酒管理法及稅捐規定，且加熱菸載具不得展示，若有專賣店公開展示屬違法行為，將加強稽查取締，尤其針對校園周邊列為重點，並將嚴格禁止販售給未滿20歲青少年及孕婦，並持續透過宣導菸品危害與定期公布稽查結果，共同建立菸品防制安全網，守護國民健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 加熱菸 衛福部

