每次要花3萬！質子治療成「醫學中心標配」 醫籲設超額保單減輕負擔

質子治療為一種新型放射治療技術，可將能量集中於腫瘤處，保護周邊正常組織。質子治療費用高昂，每次治療費用達2、3萬以上，依患者病況調整治療次數，最終費用恐破百萬。不過，質子治療機乎已成醫學中心標配，病人多以實支實付險支應費用，但仍面臨不住院無法給付等困境，醫師呼籲，應發展「超額保單」，助病人減輕負擔。

林口長庚醫院副院長林永昌表示，民眾聞癌色變，癌症已連續43年高居國人10大死因首位，每4位民眾就有1位是因癌症而死，追求更進步的癌症治療手段，是各界共同希望，長庚醫院20年前，就由已故董事長王永慶主導，砸50億籌設全台第一台質子治療設備，由於治療費用高昂，20年來備受各界質疑，但美國哈佛大學醫院、MD安德森醫院等，也都設立質子治療，「我們走的路不會錯。」

林永昌說，林口長庚2016年起，獲政府核可開始質子治療，2019年起高雄長庚也啟動質子治療，截至目前，南北2家質子治療中心，合計收治逾5千名國、內外患者，從備受質疑的年代，到目前質子、重粒子治療，幾乎成為各家醫學中心追求目標，台大醫院也設立質子治療中心，台北榮總則設有重粒子治療設備。

林口長庚放射腫瘤科主治醫師高偉恆說，質子治療為自費項目，傳統放射線治療雖能消滅腫瘤，但若用於兒童癌症病人治療，恐傷害發育中的腦部，造成長遠的副作用，增加第二癌症風險，因此兒癌病人使用質子治療，已是各界共識，院方提供質子治療兒童補助計畫，按家庭收入評估補助標準，盼減輕兒癌病人家庭經濟負擔，讓每位適合患者，都能接受質子治療。

對成人患者而言，質子治療及傳統放療均可提供療效。 高偉恆表示，成人各癌別，質子治療及光子治療都能提供良好療效，病人需以經濟能力衡量，若需要照射的癌症患部，沒有太多需要保留、閃避的部分，則經濟效益不佳，若周邊有重點器官，使用傳統放療恐傷害正常組織，則可考慮使用質子治療。治療費用，每次約2至3萬，合計費用需視個案情況及照射次數而定。

近期健康台灣推動委員會，關注商業醫療保險，要求需住院才能理賠，衛福部長石崇良當時表示，將與金管會、保險業者討論，檢討現有保單結構及相關條款設計，以符合現代醫療現況。

林永昌說，目前多數病人是使用實支實付險支應醫療費用，需要住院才能給付，但包括質子治療在內，許多先進治療已翻轉「重病就要住院」觀念，呼籲未來保單設計應該思考，建議可參考美國，設計「超額保單」，依民眾經濟能力，設定自付醫療費用上限額度，若超過該額度，則由保險理賠，「最終目標是讓每個人都能負擔得起醫療。」

