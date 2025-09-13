快訊

糖尿病咳嗽發燒險喪命 醫示警：這幾種情況易引爆酮酸中毒

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
成大醫院斗六分院日前有一名62歲糖尿病患者因咳嗽、發燒，卻自行買藥服用，導致病情急轉直下，送醫急診確診糖尿病酮酸中毒合併肺炎，幸治療後已康復出院。圖／本報資料照
成大醫院斗六分院日前有一名62歲糖尿病患者因咳嗽、發燒，卻自行買藥服用，導致病情急轉直下，送醫急診確診糖尿病酮酸中毒合併肺炎，幸治療後已康復出院。圖／本報資料照

糖尿病患者若合併感染、停藥或脫水，容易引發「糖尿病酮酸中毒」，數小時至數日就可能危及生命。成大醫院斗六分院日前有一名62歲糖尿病患者因咳嗽、發燒，卻自行買藥服用，導致病情急轉直下，送醫急診確診糖尿病酮酸中毒合併肺炎，幸治療後已康復出院，醫師提醒，糖尿病患者若身體不適，千萬不可掉以輕心。

成大斗六分院表示，62歲張姓男子罹患糖尿病多年，近日因咳嗽與輕微發燒誤以為小感冒，未就醫僅自行買藥服用，在家休息且食慾下降，幾天來幾乎無法進食，家屬發現他愈來愈虛弱，甚至出現呼吸急促與精神渙散，緊急送往成大斗六分院急診。

醫師檢查發現，張男血糖高達520mg/dL，並伴隨血液酸化反應，確診為「糖尿病酮酸中毒」合併肺炎。急診團隊立即給予靜脈輸液、持續胰島素注射與抗生素治療，才讓病情逐漸穩定，後續轉入病房並康復出院。

急診醫學科醫師王鈺靜指出，糖尿病酮酸中毒是高血糖急症，當胰島素不足，身體只能分解脂肪產生酮體，導致血液酸化。常見危險因子包含感染（如肺炎、泌尿道感染）、藥物使用不規律、脫水或酗酒，以及外傷、心肌梗塞、中風等急性壓力事件。

她呼籲，燙泥病患者平日要規律服藥、監測血糖，尤其生病時更要勤測，必要時應由醫師調整藥物，避免憾事發生，「糖尿病不僅有慢性併發症，更可能因一場感冒在短時間內引發致命危機。」若出現噁心、腹痛、呼吸急促、帶水果味的呼吸、精神不濟或昏迷等症狀，務必立即就醫。

成大醫院斗六分院急診醫學科醫師王鈺靜指出，糖尿病酮酸中毒是高血糖急症，當胰島素不足，身體只能分解脂肪產生酮體，導致血液酸化。圖／成大醫院斗六分院提供
成大醫院斗六分院急診醫學科醫師王鈺靜指出，糖尿病酮酸中毒是高血糖急症，當胰島素不足，身體只能分解脂肪產生酮體，導致血液酸化。圖／成大醫院斗六分院提供

