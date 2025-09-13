俄羅斯外海7.5強震 氣象署：確認解除海嘯威脅

快訊

中央社／ 台北13日電
今天台灣時間上午10時38分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.5地震。圖／中央氣象署提供
今天台灣時間上午10時38分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.5地震。圖／中央氣象署提供

俄羅斯堪察加半島東部外海今天發生規模7.5強震，氣象署表示，依照太平洋海嘯警報中心最新資訊，確認解除太平洋地區的海嘯威脅。

氣象署今天上午10時48分至11時24分之間連續發布3則海嘯消息指出，接獲太平洋海嘯警報中心通報，今天上午10時38分俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.5地震，震央位於東經160.40度、北緯53.10度。

氣象署上午11時52分發布海嘯消息第4報，依據太平洋海嘯警報中心最新資訊，確認解除太平洋地區的海嘯威脅。

