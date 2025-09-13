澎湖大鬍子醫生何義士故事繪本發表 捐血贈書傳愛

「大鬍子醫生啊：何義士的故事」傳記繪本，今天在澎湖洪根深美術館發表，現場並捐贈350冊給各國小與幼兒園，並有中油公益捐血贈書活動，行動感念「大鬍子何義士」對澎湖的愛。

屬於「美好腳蹤系列繪本」的「大鬍子醫生啊：何義士的故事」傳記繪本，是由作者周佩蓉與繪者蔡兆倫2 人共同完成，並由台灣教會公報社出版，細訴天主教靈醫會大鬍子何義士這位跨越海洋、定居異鄉，為偏遠土地上人們奉獻一生的故事。

天主教靈醫會與台灣教會公報社聯合發起「大鬍子醫生啊：何義士的故事」新書發表暨贈書及捐血活動，今天在馬公洪根深美術館與捐血中心同步舉行，共捐贈由澎湖民宿發展協會等單位所募集的350冊給縣內35所國小與24所幼兒園，縣府參議王國裕代表接受外，也代表縣府回贈感謝狀，文澳加油站現場也加碼捐贈30萬元作為惠民重建計畫。

台灣教會公報社表示，「大鬍子醫生啊：何義士的故事」新書，是感念何義士修士，自1958年來到澎湖惠民醫院，到1999年離世，從年輕到年老，無怨無悔地服務澎湖人，以生命見證愛的真諦，尤其是何義士留著一臉鬍子，在澎湖島上，無論是刮風下雨，都只有穿著短袖襯衫，騎乘腳踏車到各地探訪病人，在菊島人人都知道「大鬍子醫生」。

何義士在台長達46年，而在澎湖惠民醫院服務長達33年，在澎湖行醫之餘，46年來捐血高達150多次，輸血量加起來共有3萬7500cc；今天配合新書發表活動，凡配合中油澎湖營業處公益捐血活動民眾，可獲贈「大鬍子醫生啊：何義士的故事」新書，以感念延續何義士對澎湖的愛。

