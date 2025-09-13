快訊

iPhone 17 Pro和iPhone 16 Pro買哪個？「怕燙」關鍵內行人推行這款手機

諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

高雄驚傳七旬翁墜樓身亡！家人都在家「沒發現悲劇」

澎湖大鬍子醫生何義士故事繪本發表 捐血贈書傳愛

中央社／ 澎湖縣13日電
「大鬍子醫生啊：何義士的故事」傳記繪本，13日在澎湖洪根深美術館發表，現場並捐贈350冊給各國小與幼兒園，並有捐血贈書活動，以行動感念「大鬍子何義士」對澎湖的愛。中央社
「大鬍子醫生啊：何義士的故事」傳記繪本，13日在澎湖洪根深美術館發表，現場並捐贈350冊給各國小與幼兒園，並有捐血贈書活動，以行動感念「大鬍子何義士」對澎湖的愛。中央社

「大鬍子醫生啊：何義士的故事」傳記繪本，今天在澎湖洪根深美術館發表，現場並捐贈350冊給各國小與幼兒園，並有中油公益捐血贈書活動，行動感念「大鬍子何義士」對澎湖的愛。

屬於「美好腳蹤系列繪本」的「大鬍子醫生啊：何義士的故事」傳記繪本，是由作者周佩蓉與繪者蔡兆倫2 人共同完成，並由台灣教會公報社出版，細訴天主教靈醫會大鬍子何義士這位跨越海洋、定居異鄉，為偏遠土地上人們奉獻一生的故事。

天主教靈醫會與台灣教會公報社聯合發起「大鬍子醫生啊：何義士的故事」新書發表暨贈書及捐血活動，今天在馬公洪根深美術館與捐血中心同步舉行，共捐贈由澎湖民宿發展協會等單位所募集的350冊給縣內35所國小與24所幼兒園，縣府參議王國裕代表接受外，也代表縣府回贈感謝狀，文澳加油站現場也加碼捐贈30萬元作為惠民重建計畫。

台灣教會公報社表示，「大鬍子醫生啊：何義士的故事」新書，是感念何義士修士，自1958年來到澎湖惠民醫院，到1999年離世，從年輕到年老，無怨無悔地服務澎湖人，以生命見證愛的真諦，尤其是何義士留著一臉鬍子，在澎湖島上，無論是刮風下雨，都只有穿著短袖襯衫，騎乘腳踏車到各地探訪病人，在菊島人人都知道「大鬍子醫生」。

何義士在台長達46年，而在澎湖惠民醫院服務長達33年，在澎湖行醫之餘，46年來捐血高達150多次，輸血量加起來共有3萬7500cc；今天配合新書發表活動，凡配合中油澎湖營業處公益捐血活動民眾，可獲贈「大鬍子醫生啊：何義士的故事」新書，以感念延續何義士對澎湖的愛。

澎湖 醫生 捐血中心

延伸閱讀

11月起發放！ 澎湖拼冬遊 入住就送「500元消費券」 領取條件公開、加碼9大場館免費玩

澎湖3連假包機剩餘空位 15日起開放民眾訂票

澎湖全縣運動會開幕 韓國啦啦隊與霹靂布袋戲吸睛

澎湖推500元消費券救觀光淡季 9大場館免費開放吸客

相關新聞

核可加味加熱菸上市挨批違法…國健署稱無疑慮 添加物草案尚未公告

衛福部國健署昨天核可一家菸商，共8項菸草柱及3項組合元件，可於10月11日起合法販售，其中除原味菸草柱，也包含加味菸草柱...

華航發動機故障疑捨近求遠轉降高雄爭議 民航局開罰60萬

華航今年4月13日CI753航班在台北飛往新加坡途中出現發動機故障，疑似捨近求遠的轉降操作，引發爭議。交通部民航局調查結...

2050年失智人口恐破1.39億 養好生活習慣可降45%風險

根據世界衛生組織統計，目前全球已有超過5700萬人罹患失智症，且每3秒就新增1名患者。專家表示，預防失智不能只依靠藥物，...

將有颱風擾台？專家：觀察下周季風低壓槽發展 可能這時才較明朗

今明兩天持續受到太平洋高壓影響，台灣附近維持偏南到東南風環境，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇...

癌症醫療「造山者」！病友邀和信醫護觀影 黃達夫：要讓癌症不再可怕

曾受和信醫院照顧的病友羅小姐，為感謝醫療團隊多年專業照顧，今舉行電影包場活動，邀請和信醫院同仁觀看台灣半導體產業紀錄片「...

北太平洋海洋熱浪 鄭明典：可能預告明年大氣變化和氣候平均明顯差距

「北太平洋的海洋熱浪」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出距平圖，他表示，暖海水明顯地往東擴展，已經接觸北美西岸，而且是很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。