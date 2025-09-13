聽新聞
男透析後血壓高服降壓藥險休克 部桃醫破解鬼月迷信

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師曹祐慈（左）提醒洗腎病友透析後血壓飆高要注意用藥。圖／衛福部桃園醫院提供
63歲的康先生因腎臟病長期接受血液透析，也有15年的高血壓病史，平時需規律服藥控制血壓。日前他做完透析，量血壓170/80mmHg，擔心過高就自行吃1顆降血壓藥。沒想到回家後不久，突然頭暈、盜汗、意識模糊，甚至短暫失去記憶，還以為「鬼月干擾」。

等回診時向醫師提及，經過醫師檢查與說明，才知道其實是藥物加上透析後的生理變化，造成血壓驟降，險些引發休克，不是他所想的鬼月，根本無關。

衛福部桃園醫院腎臟科主治醫師曹祐慈解釋，血液透析的主要功能是移除體內多餘的水分與鈉離子，本來就會讓血壓自然下降，但是部分患者在透析過程仍會有高血壓情形，常見原因包括腎素-血管收縮素-醛固酮系統亢進、血管內皮功能異常、動脈僵硬，或交感神經系統過度活化。若此時再立刻服用降壓藥，血壓可能掉得過快，導致低血壓性休克。

曹祐慈說明，透析過程中因為水分被移除，血管內容量減少，血液往心臟集中，交感神經因此分泌大量兒茶酚胺，使心跳加快、收縮力增強，血壓短暫升高。如果外周血管阻力沒改變，就會形成「透析中血壓升高」的假象。對於水分攝取過多的病人而言，真正的解方不是多吞藥，而是平日就要嚴格控制鈉的攝取，並遵守乾體重，避免身體負擔。

部立桃園醫院透析室護理師徐宜珽提醒，病人透析間體重增加量應控制在2公斤以內，或不超過乾體重的3%至5%；每日水分攝取量最好控制在500毫升左右，並避免高鹽、醃製或加工食品，以免愈吃愈渴。透析結束後也應在休息區停留20至30分鐘，待血壓穩定再返家，並養成回家後自行量測血壓的習慣。

徐宜珽強調，降壓藥物的服藥時間必須依醫師建議調整，若透析後血壓已回到理想範圍，可以延後服用，千萬不可自行增減藥量。若出現暈眩、冒冷汗、思考困難等症狀，一定要提高警覺，避免因誤以為「靈異干擾」而延誤就醫。

曹祐慈醫師呼籲洗腎患者必須牢記三大原則：控制水分、正確服藥、勤量血壓，才能確保透析過程安全，維持良好生活品質。他也提醒病人及家屬，不要將身體警訊與迷信混為一談，唯有科學的醫療與規律的自我照護，才能讓病人安心與健康地生活。

