俄堪察加半島外海規模7.5地震 恐引發海嘯威脅…氣象署示警

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天台灣時間上午10時38分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.5地震。圖／中央氣象署提供
今天台灣時間上午10時38分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.5地震。圖／中央氣象署提供

今天台灣時間上午10時38分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.5地震。中央氣象署發布海嘯消息，太平洋海嘯警報中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

今天台灣時間上午10時38分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.5地震。中央氣象署發布海嘯消息。圖／中央氣象署提供
今天台灣時間上午10時38分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.5地震。中央氣象署發布海嘯消息。圖／中央氣象署提供

