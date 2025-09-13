6旬肝癌病人質子治療後成功換肝 長庚醫院曝大型腫瘤病人2年存活增3倍

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

一名61歲男性肝臟有20公分腫瘤無法以手術切除，經質子治療後，腫瘤壞死，正常肝臟明顯增大，最終成功接受大範圍肝切除 。林口長庚醫院與高雄長庚醫院近期分析接受質子治療肝癌病人，腫瘤大於10公分患者，使用標準的血管新生抑制劑合併免疫治療，存活中位數為19.2個月，若採質子治療，存活中位數提升近2倍，達37.8月。

林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師黃炳勝表示，肝癌病人常合併肝硬化，或肝功能不足無法以手術切除腫瘤，腫瘤超過10公分或腫瘤侵犯門靜脈病人，不僅無法手術，兩年存活率也不及2成。該院研究發現，這類患者若使用質子治療，存活率可提升，2年存活率增加3倍，可達6成，且病人腫瘤縮小比率達9成，4成病人腫瘤活性完全消失，這項治療成果已投稿醫學期刊。

肝癌病人接受質子治療後，可獲更多後續治療機會，包括以手術切除腫瘤，或接受肝臟移植。黃炳勝曾收治一名64歲男性肝癌患者，病人肝臟有多顆腫瘤，最大12公分，經質子治療，合併免疫藥物後，腫瘤完全壞死，病人接受手術後，病理檢驗證實，病人肝臟內已無殘存癌細胞。

另一位60歲肝癌病人，肝臟腫瘤大小約5公分，且合併門靜脈腫瘤血栓，經質子治療後，腫瘤完全緩解。黃炳勝表示，接受肝臟移植病人須符合嚴格條件限制，肝臟內不可有殘存腫瘤，這名病人經治療後，符合換肝條件，接受親屬活體肝臟移植，且切下來的病人肝臟，經病理檢驗發現只有纖維化壞死，已無腫瘤細胞，「藉質子治療讓肝癌病人獲得換肝機會，這是過去無法想像的事。」

質子治療也適用於鼻咽癌、攝護腺癌等治療。高雄長庚醫院放射腫瘤科主治醫師王友明指出，全台每年約新增1500位鼻咽癌個案，罹病中位數年齡約52歲，病人正值家庭與社會中堅時期，對患者及與家屬帶來嚴重衝擊，該院2018年啟用質子治療，已成功治癒數百位鼻咽癌病人，患者獲得良好腫瘤控制率，且大幅減少後遺症。

林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師陳柏叡說，許多病人好奇質子與重粒子治療差異，這2項治療均為先進放療工具，可集中釋放能量，減少正常組織接受放射線，連帶降低可能副作用，主要差異是治療量計算差別，重粒子可達成較強腫瘤破壞效果，但劑量計算目前仍有較高不確定性，質子治療則相對穩定。

林口長庚醫院放射腫瘤科主治黃炳勝表示，肝癌病人常合併肝硬化，或肝功能不足無法以手術切除腫瘤，腫瘤超過10公分或腫瘤侵犯門靜脈病人，不僅無法手術，兩年存活率也不及2成。記者林琮恩／攝影
