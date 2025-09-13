聽新聞
華航發動機故障疑捨近求遠轉降高雄爭議 民航局開罰60萬
華航今年4月13日CI753航班在台北飛往新加坡途中出現發動機故障，疑似捨近求遠的轉降操作，引發爭議。交通部民航局調查結果出爐，認定華航在選擇備降機場上有程序疏失，正式開罰新台幣60萬元。
今年4月13日，CI753班機由台北飛往新加坡途中，其中一具引擎故障，當時機長未選擇航線中最近或合適的備降機場，而是決定將航機轉降至高雄。雖然航行中報告有訊號異常，但民航局指出該班飛機並未按照最接近機場備降的標準操作。 ￼
民航局調查過程包括對機組人員通話紀錄、氣象因素與備降機場狀況的比對，最後認定華航違反相關法規，依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第7條第1項及第20條規定，依據民用航空法第112條第2項第5款之規定，處以新臺幣60萬元罰鍰，並立即改善之處分。
華航表示，始終以飛安為最高原則，尊重主管機關裁決。
