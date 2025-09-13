2050年失智人口恐破1.39億 養好生活習慣可降45%風險

根據世界衛生組織統計，目前全球已有超過5700萬人罹患失智症，且每3秒就新增1名患者。專家表示，預防失智不能只依靠藥物，國際研究顯示藉由培養良好生活習慣有助於下降約45%的失智症風險，包括控制三高、維持運動習慣、避免吸菸飲酒、保持社交互動等。

72歲的退休阿伯，每天如常去傳統市場，某一天女兒發現父親將水電費帳單塞進鞋櫃裡，起初不以為意，覺得是粗心或健忘，不久後，父親在市場蹓躂的時間愈來愈久，幾個月後，整天疑神疑鬼，甚至半夜奪門而出，讓家人心急又生氣，就醫檢查發現是罹患失智症。

國際失智症協會（ADI）將每年的9月21日訂為國際失智症日（World Alzheimer’s Day），馬偕紀念醫院精神醫學部老年精神科主治醫師張峻維指出，根據WHO預估到2050年，全球失智人口將突破1億3900萬人，顯示失智症已是全球挑戰。失智症患者有千百種表現形式，一旦疏於觀察，可能造成延誤就醫即時診斷的最佳時機，國際研究顯示藉由培養良好生活習慣有助於下降約45%的失智症風險，包括控制三高、維持運動習慣、避免吸菸飲酒、保持社交互動等。

張峻維說明，許多人常將失智症狀誤解為老化的過程，導致錯失黃金治療期，而真正「會影響到正常生活」的失智症十大警訊包括，記憶力減退、計畫或解決問題出現困難、無法勝任原本熟悉的事物、對時間和地點感到混淆、困難理解視覺影像與空間的關係、言語表達或書寫障礙、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、判斷力變差或減弱、減少社交活動、情緒變化等。

張峻維表示，傳統對於失智症認知是65歲以上人好發，但近年的確有年輕化趨勢，主因為診斷方式進步，透過抽血及影像等檢查，發現腦部變化，便可提早預防。

張峻維說，第二則是生活型態的改變，有研究發現，若改善生活可以降低4成好發風險。像是中年聽損、眼睛白內障等，若減少這類刺激，得到失智症機率就較高。還有三高、缺乏運動等也都有影響，因此改變生活可以預防失智。

張峻維表示，民眾若發現長輩出現與過去明顯不同的行為或記憶狀況，應盡早尋求專業醫師評估，盡早介入延緩惡化。由於失智症患者常有定向混淆的情況，若遇到疑似失智症患者時，建議「看問留撥」四步驟，看見異狀、主動詢問、陪伴在側、聯絡家屬或醫療單位，透過簡單的步驟，共同打造失智患者友善環境。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚說，台灣正邁入高齡社會，失智人口逐年上升，醫院除了提供完善的診斷與治療服務，也積極推動社區教育與友善照護環境，希望透過醫療專業與社區力量的結合，讓每位長者都能在安全、友善的環境中安老。

