北市立交響樂團分享短網址歌單 赫見「限制級」成人廣告

台北市立交響樂團日前在臉書粉專分享下半年音樂會的經典歌單，有民眾點入文中的短連結，驚見成人用品廣告，點擊後即導向該業者網站，議員認為管理失當。北市交為此致歉，因採用免費短網址，造成民眾接觸不當廣告。

北市交（Taipei Symphony Orchestra, TSO）創立於1969年，2023年起由伊利亞胡．殷巴爾（Eliahu Inbal）擔任桂冠指揮；使命是傳遞、分享北市最美的聲音，透過音樂與世界結緣，讓世界聽見台北市，也在音樂教育與推廣不遺餘力。

今年下半年音樂會一場接一場在國家音樂廳登場，包含9月13日、10月3日、11月與12月多場演出。北市交更於9月2日、11日在臉書粉專分兩波釋出即將登場的經典歌單，透過樂曲合輯讓樂迷先聽一波暖身，再到音樂廳感受現場版。

不過，議員陳重文日前接獲陳情，民眾瀏覽北市交臉書第2則經典歌單的貼文時，點進入文內的YouTube的短網址連結，並未直接進入YouTube頁面，而是短網址網站的頁面，上頭竟出現成人用品廣告，且也沒有「未滿十八歲禁止瀏覽」等警語，點擊後即導向業者網站，首頁可見不雅畫面及文字。

陳重文說，北市交在文化教育推廣上的付出值得肯定，如今卻因粉專管理人員使用短網址且未加以檢視，導致不當內容遭夾帶，實在不可接受。此事涉及未成年人可能接觸不當內容，文化局及北市交應嚴肅面對，立即檢討粉專管理機制，確保北市交的形象與教育使命不受損。

北市交回應，為利追蹤貼文成效，須在網址中嵌入追蹤碼，顧及貼文版面編排與整體美觀，採用免費短網址服務。卻沒想第三方服務在轉址頁面植入廣告，導致網友看見不當內容廣告；北市交未來全面改採官方可控的網址，避免再有類似情況。

民眾表示，北市交是市府單位，加上觀眾群不乏學生和家長，點擊連結卻看到成人用品廣告，「真的毋湯」，也建議不要貪圖方便，不然音樂「驚喜」就會變「驚嚇」了。 台北市立交響樂團的臉書粉專前天分享音樂會的經典歌單，民眾點擊文內的YouTube的短網址連結，驚見成人用品廣告。圖／陳重文研究室提供 台北市立交響樂團日前在臉書粉專分享下半年音樂會的經典歌單，有民眾點入文中的短連結，驚見成人用品廣告。圖／陳重文研究室提供

