將有颱風擾台？專家：觀察下周季風低壓槽發展 可能這時才較明朗

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地高溫普遍上看32至35度，大台北及西半部局部地區有36度或以上高溫發生的機會。本報資料照片
各地高溫普遍上看32至35度，大台北及西半部局部地區有36度或以上高溫發生的機會。本報資料照片

今明兩天持續受到太平洋高壓影響，台灣附近維持偏南到東南風環境，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，上午大致為晴到多雲天氣，午後各地山區仍有熱對流發展、擴散帶來局部雷雨，降雨以山區為主，平地比較有可能受影響的地方，包括大台北以及西半部靠近山區的平地。降雨大概持續到傍晚，入夜後又會恢復較為穩定的天氣型態。

溫度方面，持續高溫炎熱，吳聖宇表示，各地高溫普遍上看32至35度，大台北及西半部局部地區有36度或以上高溫發生的機會。

下周一至下周三太平洋高壓逐漸北抬，吳聖宇表示，南邊南海到菲律賓一帶季風低壓槽逐漸發展建立，台灣附近夾在高低壓之間，風向會轉為偏東風，風速也將增強，迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部仍將維持午後有局部短暫雷陣雨天氣，大致上仍是夏季型的天氣為主。大台北到西半部地區留意36度或以上高溫發生的機會，偏東風環境之下，中北部地區要留意背風沉降增溫可能造成的局部高溫現象。

吳聖宇表示，下周四至下個周末因為太平洋高壓繼續往北、東調整，逐漸離開台灣附近，南邊季風低壓槽則將會趁勢向北擴張，受低壓槽外圍氣流影響，台灣周邊大致維持偏東到東南風環境，但是水氣將會較為增多，迎風面東半部地區降雨較為增多，西半部的午後雷雨也將會變得比較明顯，整體天氣將變得較為不穩定一些。

比較大的變數，吳聖宇表示，應該是需要觀察季風低壓槽內，在南海到台灣西南方海域一帶會不會有擾動發展起來的情況，目前預報資料對於這一部分的變動調整性還是頗大，不確定性很高，仍然需要再觀察。

至於22日之後會不會有熱帶擾動或颱風影響？吳聖宇表示，目前也還言之過早，還要先觀察下周台灣南邊季風低壓槽建立、發展的情況，才能知道後續槽內擾動發展的趨勢。

他說，現在只能知道9月下旬這段期間因為季風低壓槽發展，熱帶擾動會比較活躍。可能要觀察到至少下周後半，整個熱帶擾動發展預報的趨勢，才可能會比較明確。目前都還只是存在於電腦預報模式內的變化，實際上目前連擾動的雛型都還沒有出現，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

各地高溫普遍上看32至35度，大台北及西半部局部地區有36度或以上高溫發生的機會。本報資料照片
各地高溫普遍上看32至35度，大台北及西半部局部地區有36度或以上高溫發生的機會。本報資料照片

高溫

