國際失智症月找回自信微笑 失智阿嬤在「幾點了咖啡館」重生

「今天門市生意很好喔！」85歲「碧子」阿嬤，笑著把1天「戰績」分享女兒。主動有活力的她，讓家人驚喜不已。3年前，她因輕度失智走進天主教中華聖母基金會的水上日照中心，當時常常沉默、不願與人互動。去年2月參加7-ELEVEN「幾點了咖啡館」體驗活動後，阿嬤彷彿找回曾經的自己。

在咖啡館裡，「碧子」阿嬤換上圍裙，熟練地端起咖啡，親切地迎接顧客。對她來說，這不只是「玩遊戲」，而是真實舞台。她能運用多年待人接物經驗，展現溫暖親切。每次「歡迎光臨」笑聲，都是她重新找回的自信。「以前媽媽很少這樣跟我們分享，現在她不但笑容變多，還會聊在店裡趣事」，家屬感動說，這樣的轉變，讓他們看到失智症長輩「能」的一面，而不只是受限病情。對阿嬤而言，「幾點了咖啡館」不僅是活動，而是她生活最期待的日常。

基金會執行長黎世宏分享，2017年與7-ELEVEN合作以來，這個計畫已讓全台超過上萬名長輩受惠。全台共21間合作門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店，失智長輩以「樂齡學習生」角色參與，藉泡咖啡、服務客人，重拾成就感與價值感。「這些長輩不是被照顧的對象，而是能參與、能付出的社區成員。」

為響應9月國際失智症月，7-ELEVEN推出公益互動活動。只要在長輩體驗時段於指定門市購買咖啡或茶飲，就能獲得1張限量Q版「長輩刮刮卡」，上頭印有溫暖語錄，傳遞失智友善力量。集滿3點還能換CITY CAFE提貨卡，把公益融入日常生活。

「碧子」阿嬤故事，正是計畫縮影。她在咖啡香氣與笑聲中，重新擁抱了生活；顧客們與她互動過程，學會更理解、更接納。基金會呼籲大眾一起加入「失智友善行動」，因為只要多一點陪伴，就能讓更多像「碧子」阿嬤一樣的長輩，把笑容找回來。 為響應9月國際失智症月，7-ELEVEN推出公益互動活動。只要在長輩體驗時段於指定門市購買咖啡或茶飲，就能獲得1張限量Q版「長輩刮刮卡」，上頭印有溫暖語錄，傳遞失智友善力量。集滿3點還能換CITY CAFE提貨卡，把公益融入日常生活。圖／天主教中華聖母基金會提供 響應9月國際失智症月，長輩只要在7-ELEVEN指定門市購買咖啡或茶飲，就能獲得1張限量Q版「長輩刮刮卡」。圖／天主教中華聖母基金會提供 響應9月國際失智症月，長輩只要在7-ELEVEN指定門市購買咖啡或茶飲，就能獲得1張限量Q版「長輩刮刮卡」。圖／天主教中華聖母基金會提供 響應9月國際失智症月，長輩只要在7-ELEVEN指定門市購買咖啡或茶飲，就能獲得1張限量Q版「長輩刮刮卡」。圖／天主教中華聖母基金會提供

商品推薦