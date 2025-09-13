快訊

iPhone 17登場掀手機降價潮！vivo V50狂降9千、iPhone 16現省5910元

切割四叉貓遭出征！雪坊優格強調「無政治立場」：不再與高度爭議人士合作

槍殺川普之友柯克嫌犯照片曝光…可能單獨作案 「彈殼刻有激進訊息」

聽新聞
0:00 / 0:00

日本東京破天荒暴雨 鄭明典直指「氣候變遷的徵兆」：應該是回不去了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本關東地區東京都、神奈川縣等地11日下午暴雨成災，圖為一名男子騎單車通過淹水的東京街道。美聯社
日本關東地區東京都、神奈川縣等地11日下午暴雨成災，圖為一名男子騎單車通過淹水的東京街道。美聯社

日本關東地區11日突降驚人暴雨，東京都出現時雨量超過100毫米的劇烈雨勢，羽田機場有班機停飛或延誤。前中央氣象局長鄭明典表示，日本降雨型態變了。

鄭明典在臉書表示，不時地出現「破當地紀錄」的雨量，次數頻繁就是氣候變遷的徵兆，應該是回不去了。雨型變化的近期原因，應該和日本周邊海表面的顯著增溫有關。

日本 雨量 鄭明典

延伸閱讀

今天雲量少風速弱 鄭明典：還是會熱 要等午後對流降溫

海溫降得慢「現在又回到紅色系」 鄭明典指和1情況有關：像夏季拉長了

又是冷心低壓 鄭明典：這次範圍很大

今晨出現絕美「反霞光」 鄭明典1張圖看維納斯帶

相關新聞

日本東京破天荒暴雨 鄭明典直指「氣候變遷的徵兆」：應該是回不去了

日本關東地區11日突降驚人暴雨，東京都出現時雨量超過100毫米的劇烈雨勢，羽田機場有班機停飛或延誤。前中央氣象局長鄭明典...

故宮也有加菲貓！百年院慶特展 捷克開幕

翠玉娘娘歐洲亮相囉！故宮百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」十一日開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等一三一件文物...

翠玉白菜女主人首次露臉、故宮也有加菲貓…捷克展打造有故事的故宮

走進捷克國家博物館甫開幕的「故宮文物百選及其故事」，揭開序幕的是一對造型可愛的「清掐絲琺瑯獅子」，呼應捷克國徽上的獅子。...

翠玉白菜歐洲出差 全因捷克美食酸白菜

走進捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」，揭開序幕的是一對造型可愛的「清掐絲琺瑯獅子」，呼應捷克國徽上的獅子。首次展出...

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

今、明兩天太平洋高壓逐漸增強，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各...

核可加熱菸上市 國健署挨批違法

衛福部國健署七月公告核定二家業者、十四項加熱菸產品有條件通過審查，官員十日受訪時直指將核發上市許可是不實謠言；但時隔兩日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。