日本東京破天荒暴雨 鄭明典直指「氣候變遷的徵兆」：應該是回不去了

日本關東地區11日突降驚人暴雨，東京都出現時雨量超過100毫米的劇烈雨勢，羽田機場有班機停飛或延誤。前中央氣象局長鄭明典表示，日本降雨型態變了。

鄭明典在臉書表示，不時地出現「破當地紀錄」的雨量，次數頻繁就是氣候變遷的徵兆，應該是回不去了。雨型變化的近期原因，應該和日本周邊海表面的顯著增溫有關。

商品推薦