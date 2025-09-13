下周起颱風窩活躍 入秋首波東北季風何時來又有新變數

太平洋高壓仍強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，高壓脊自日本南方高壓中心向西伸展到台灣、華南沿海一帶，今明兩天變化不大，台灣仍位於高壓脊風向轉彎的區域，午後雷雨依然會發生，集中在山區為主，平地部分則是比較偏向大台北到西半部近山的區域，午後外出或是要到山區、溪流邊活動的朋友務必要注意天氣變化的情況。

溫度方面，吳聖宇表示，也是持續高溫炎熱，大台北、西半部局部地區有36度或以上高溫出現的可能性，外出活動要做好防曬、防中暑的準備。

下周一至下周三，太平洋高壓脊將逐漸北抬，吳聖宇表示，同時南邊原本在菲律賓東南方的東風波動也將緩慢移入菲律賓上空，並且逐漸跟南海的季風低壓開始連接上，新一輪的季風低壓槽（颱風窩）趁著高壓北抬而逐漸建立起來，從南海往東、東北延伸到菲律賓東方、台灣東南方海域一帶。

吳聖宇表示，這將使得台灣進入太平洋高壓以南、季風低壓槽以北的偏東風區域內，偏東風的風速可能隨著低壓槽加深、氣壓梯度增大而逐漸加強，迎風面的東半部有局部短暫陣雨，西半部則仍是以午後局部熱對流為主，午後雷雨發生的區域可能會比較偏向苗栗以南的山區以及近山區平地，整體天氣稍有變化，但仍大致維持夏季型。

下周一至下周三溫度持續炎熱，吳聖宇說，中北部受到背風沉降增溫作用，可能有36度或以上高溫發生的機會。

下周四之後，太平洋高壓脊可能更往北、東調整，吳聖宇表示，此時要注意南方季風低壓槽有可能進一步往北擴展，外圍的偏東到東南風水氣逐漸來到台灣附近，而且有部分模式預報，指可能在巴士海峽到南海東北部一帶（台灣西南方海面），有擾動在季風低壓槽內發展起來，並且往廣東沿岸靠近的機會，受其外圍偏東到東南風水氣的影響，台灣天氣可能轉趨不穩定，降雨增多。

不過，吳聖宇表示，目前仍無法確定季風低壓槽內擾動發展的位置，因此對台灣影響的程度還要再觀察。但是下周後半之後天氣，確實有可能會逐漸轉變，不再是目前夏季型天氣。

吳聖宇表示，如果下周後半，南海東北部到巴士海峽一帶的低壓擾動發展比較明顯，而且位置較為偏北、靠近華南沿海，甚至台灣周圍海域的話，將會干擾原本預期下周後半可能南下的東北季風，導致季風無法順利來到台灣附近。因此，入秋首波東北季風到底會不會如期影響台灣，又有新的變數產生。

吳聖宇說，至於再下1周（22日之後），預期季風低壓槽可能還是會相當活躍，低壓槽中應該還會再有其他的擾動繼續發展，但已經是第2周的預測，目前都還只能算是預報模式中的變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦