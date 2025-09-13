李遠訪捷克曝當文化部長學會2事 被問「故宮文物不屬於台灣」他這麼回

「故宮文物百選及其故事」11日於捷克開展。然而12日在哈維爾圖書館裡一場「字裡風景：台灣故事流轉之地」文學座談，觀眾向文化部長李遠提問，有人主張故宮文物並不屬於台灣。對此，李遠說，「中華文化是台灣的一部分」。而「破壞中國文化最厲害的就是共產黨」。「他們把繁體字改成簡體字，把古蹟破壞殆盡，那怎麼會隔那麼久之後，他突然說中華文化是他的？」

去年捷克作家月活動選擇以台灣作為主題國，成為作家月25年以來首個亞洲國家主題國。訪捷第3日，文化部長李遠特別拜會捷克國家文學館，與館長史戴力克（Michal Stehlík）會面，並在晚間回復作家小野身分，與旅德作家陳思宏、捷克國家科學院亞非研究所所長路丹妮（Táňa Dluhošová）及捷克作家卡特日伊娜・屠奇柯娃（Kateřina Tučková），4人一同在哈維爾圖書館進行座談。

主持人資深撰稿人彼得．維齊納（Petr Vizina）介紹李遠時，台下觀眾熱烈歡呼。李遠一出場，台下觀眾便爆出熱烈掌聲。維齊納疑惑，「在捷克，沒有人會喜歡政治人物。」李遠聽了幽默表示，當文化部長這480天，學會兩件事，一是「不能講真話」、二是「說了跟沒說一樣」，而他今天是用作家的身分參加座談。維齊納聽完表示，「我可以理解為什麼台灣人喜歡政治人物了。」

座談最後，觀眾向李遠提問，有人主張故宮文物並不屬於台灣。此刻的李遠變得嚴肅，「中華文化是台灣的一部分」。他表示，文化不是不動的固體。中華文化經過了五十年、一百年，在兩個不同的地方，一邊是在獨裁體制下，繼續維持中華文化裡面的帝王思想、獨裁思想；另一邊則是在一個島嶼上，在民主自由的環境，用自己的眼光來看這些文物，「這兩種文化已經完全不一樣。」

「這一點我一直不太了解，中國為什麼要一直把中華文化變成他的一個工具。」李遠表示，如果了解歷史，會知道「破壞中國文化最厲害的就是共產黨」。對共產黨來說，文化只是一個工具，「這是我一直不懂的，這麼大的一個國家，卻隨時隨地盯著我們在做這些事情。」

