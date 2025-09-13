高溫炎熱午後雷雨 觀察熱帶系統發展及低壓帶水氣影響
今天各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，台東、恆春半島偶爾有零星短暫陣雨，清晨西半部地區也有零星短暫陣雨機率，午後在各地山區及西半部近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中山區有局部大雨發生。
溫度方面，今天各地高溫普遍32至35度，其中在大台北、中南部及台東地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，要防曬並補充水分；澎湖、金門、馬祖晴時多雲，氣溫27至32度。
明天各地為多雲到晴，僅恆春半島及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨。
下周一至下周二環境為東南風，各地為晴到多雲，迎風面東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，午後雷陣雨範圍稍微縮小，南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
下周三至下周五環境轉偏東風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
下周六至9月22日環境偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨。
南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，氣象署說，持續密切觀察熱帶系統發展動態及此低壓帶伴隨的水氣影響台灣附近天氣的程度。
