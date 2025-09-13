翠玉白菜女主人首次露臉、故宮也有加菲貓...捷克展打造有故事的故宮

走進捷克國家博物館甫開幕的「故宮文物百選及其故事」，揭開序幕的是一對造型可愛的「清掐絲琺瑯獅子」，呼應捷克國徽上的獅子。故宮副院長余佩瑾導覽墨玉貓與青玉貓，形容這是「故宮的加菲貓」。翠玉白菜的女主人瑾妃則是首次在故宮展覽中「露臉」，還跟翠玉白菜同框。許多小觀眾運用文物互動遊戲玩得不亦樂乎，揮動雙臂，就可以在故宮三寶之首「谿山行旅圖」中翱翔。

故宮首次赴捷克展出，文物挑選與展示方式都令人耳目一新。故宮院長蕭宗煌表示，過去故宮在國外的展覽多以歷史軸線為主，此次打破傳統、改用兩國的常民角度出發，十大主題包含翠玉白菜、貓、獅子和鯉魚、神鬼、文人生活，切合民眾對生活和藝術的感受。他希望滿百歲的故宮，成為「全民的故宮、世界的故宮、生活的故宮」。

根據故宮耆老那志良的回憶，翠玉白菜的主人應該是瑾妃。然而，雖然翠玉白菜人氣驚人，故宮卻不曾展出瑾妃的照片或畫像。此展不僅讓瑾妃首次「露臉」，還介紹瑾妃的人生故事。光緒帝過世後，瑾妃晉升為太后，成為末代皇帝溥儀的養母，溥儀退位成為宮中地位最高的女性。捷克策展人海蓮娜指出，文物往往隱藏人的故事，而瑾妃的人生「有趣又充滿災難」，吸引她將故事與文物結合。

和過去故宮赴柏林、巴黎與日本相較，此次赴捷克展出的文物，僅「清院本清明上河圖」是國寶等級。「找到適切的文物，比展國寶更重要。」蕭宗煌表示，文物的價值會隨觀點的不同而改變，此次展覽尊重捷克策展人的選擇，挑選讓歐洲觀眾更「有感」的文物，如捷克人喜愛的貓、耶誕節必吃的鯉魚，就連翠玉白菜也是因為對應捷克人的國民美食「酸白菜」。

據了解，原本捷克策展人一眼就挑上肉形石與翠玉白菜，因為豬肉和酸白菜就是捷克的美食代表。但因肉形石和翠玉白菜都是人氣國寶、不能同時出國，因此最後只讓翠玉白菜出國。

捷克的燈光設計和展櫃令人驚艷。翠玉白菜的展櫃是故宮的兩倍大、院本清明上河圖的展櫃長到可以一次完整展出全卷。蕭宗煌認為，雙方各有所長，故宮的翠玉白菜展櫃較小，是為了讓觀眾可以更靠近文物。余佩瑾則說，捷克翠玉白菜展櫃不只尺寸驚人、底下還鋪上特殊的地毯，是一種「聖壇裝置」，展現翠玉白菜的神秘與高貴。

捷克在展場入口放上康熙、雍正、乾隆三張大大的皇帝圖像，則讓已經習慣「打破皇權」的故宮老觀眾不大習慣。蕭宗煌表示，歐洲對皇室的態度以崇敬為主，跟台灣強調「故」宮有所不同。余珮瑾則認為，康雍乾三朝不僅是盛世，更是中國與西方交流最頻繁的時代。

