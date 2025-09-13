天氣展望 第2周降雨訊號增 下半月有熱帶擾動生成訊號

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周主要為晴到多雲的炎熱天氣，東半部有零星短暫陣雨，午後中南部及山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，第2周受大低壓帶影響，天氣不穩定，台灣轉為東北風，環境場水氣增多，降雨訊號增加。9月下半月，西北太平洋有熱帶擾動生成訊號，隨時注意氣象署最新預報。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

