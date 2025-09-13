周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

今、明兩天太平洋高壓逐漸增強，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴朗，白天偏熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；北部22至36度、中部23至36度、南部23至37度、東部22至36度。

吳德榮表示，今明兩天午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。下周一、下周二各地晴朗，白天酷熱，「高溫再升1、2度」，紫外線強，注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣漸增，恆春半島及花東偶有短暫降雨的機率。

吳德榮說，下周三至下周五熱帶擾動通過呂宋島、無發展，但南來水氣增多，東半部及南部有明顯降雨，其他地區雲量略增，偶有局部短暫陣雨的機率，午後雨勢較大。

至於是否將迎首波東北季風？吳德榮表示， 最新各國模式期末（20至22日）的模擬顯示，太平洋高壓仍偏強，尚無第一波東北季風南下的跡象，明顯降溫、還得再等。

颱風消息方面，吳德榮說，22日另一熱帶擾動向台灣方向逼近，發展亦較明顯；但最新美國模式的模擬則與歐洲模式完全不同。既然模擬存在極大的不確定性，急下定論，實非明智。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 歐洲（ECMWF）模式22日20時模擬（左圖，取自tropical tidbits）顯示，熱帶擾動向台灣方向逼近，發展亦較明顯；最新美國（GFS）模式的模擬（右圖，取自tropical tidbits）則完全不同。圖／取自「洩天機教室」專欄

