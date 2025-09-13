聽新聞
健康你我他／小旅行拍照唱歌 動身動心更動腦
六十耳順，參加旅遊團的小旅行，不再只是「看世界」，而是我健腦、防失智的一種生活習慣。
過去會為了知識、為了挑戰而旅行，如今體力有限，腳步緩慢，記憶力也不如前。正因如此，旅行的意義更顯珍貴。行前準備行李、列清單，是腦力的練習；車上聽導遊講解、記集合地點，是記憶測驗；與團員聊天、合照，則是最好的社交刺激。這些過程看似平凡，卻正是醫師建議的「動腦、動身、互動」的健腦祕訣。
有人笑我們老年人旅行愛拍照，但對我來說，照片不是浪費，而是記憶的延長。當腦海模糊時，相簿提醒我：那天和誰在一起、去過哪裡。照片不只是影像，更是抗衡遺忘的憑證。
車上的卡拉OK，更是健腦的好方法。唱得好不好不重要，重要的是旋律能喚醒青春往事，讓腦迴路再次亮起；那一刻，我們不是在表演，而是在證明「還能唱、還能快樂」。
或許有人說這樣的旅行只是走馬看花，但我明白能下車走幾步、看一眼風景，就是福氣。旅行不需面面俱到，重點是參與過程。
小旅行讓我動腦規畫、動身體力、動心互動。它提醒我：我還在生活之中，還能記得、還能笑，這正是最重要的健腦活動。
