愛肝達人站／食道、呼吸道、尿道，「道不同，不相為謀？」

孔子說過：「道不同不相為謀！」原本是做人處世的智慧，但放到人體醫學裡，竟然同樣適用。

人體的各種「大道」，如果亂了分寸，就不只是哲學問題，而是醫療急症。

在人體的各種大道中，一般人最耳熟能詳的就是食道。吃下去的東西，經過口腔一路往下，到食道、胃、小腸、大腸，最後抵達終點站——馬桶。這條食道與腸胃道一路忙進忙出，卻是人體最不乾淨的一段，裡面滿是食物殘渣與細菌。

問題是，萬一食物走錯路，誤闖呼吸道，麻煩就大了。

呼吸道全道都是無菌乾淨的，但如果吃東西時不小心嗆到，食物由口腔誤入歧途跑到氣管肺部，很容易引起吸入性肺炎，常發生在安養院或中風病人身上，一口菜下去，可能就得送ICU。

在胃腸道中，如果咖啡喝太多、止痛藥吃過量，會破壞胃的保護層，造成胃或十二指腸潰瘍。萬一潰瘍穿孔，腸胃裡的細菌流進腹腔，就會演變成細菌性腹膜炎。病人會劇痛、肚子硬如木板，不立刻開刀清理，敗血症就跟著來報到。

膽道也很重要。它是人體的黃金油管，把膽汁送到腸子裡分解油膩食物。可是膽結石或膽囊發炎，常讓病人痛到滿地打滾。若膽囊破裂，膽汁流進腹腔，就會引起膽汁性腹膜炎，需要緊急引流，不然同樣可能要命。

尿道則是泌尿系統的出口，平時乾淨無菌，小便從腎臟製造，經輸尿管到膀胱，再由尿道排出。問題是，細菌若尿道口逆流而上，就會引發泌尿道感染。輕微時是頻尿、灼熱感，嚴重則可能到腎臟，變成腎盂腎炎，高燒發冷、腰部痠痛，嚴重時也可能敗血症。女性因為尿道短，更容易「被偷襲」。

至於生殖道，則是傳宗接代的專屬通道。理論上是無菌的，但因與外界接觸，難免會有細菌光顧，引起陰道炎或骨盆腔感染，甚至影響生育。雖然它是人類繁衍後代的重要道路，卻同樣需要細心保護。

總之，人體的各種「大道」各司其職，不能隨便串門子。食道走食物，呼吸道走空氣，膽道走膽汁，尿道走小便，生殖道走生命。若是「走錯道」，就不是「不相為謀」這麼簡單，而是可能「同歸於盡」。孔子雖然沒有學過醫，但他的智慧放在醫學裡依舊管用：天生我道必有用，道不同，千萬別亂走！

