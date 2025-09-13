聽新聞
院長講堂／台北癌症中心院長魏柏立 力推大腸癌篩檢 給年輕醫師舞台

聯合報／ 記者陳雨鑫／專訪
台北癌症中心院長魏柏立指出，如果民眾真的不願意改變飲食、不願運動，那至少要去做大腸癌篩檢。 記者黃義書／攝影
台北癌症中心院長魏柏立指出，如果民眾真的不願意改變飲食、不願運動，那至少要去做大腸癌篩檢。 記者黃義書／攝影

年僅59歲的大腸直腸外科醫師魏柏立，今年一月成為台北癌症中心的新任掌舵者，甫上任就對癌症中心拋出明確方向，首重「篩檢」；更要把年輕醫師留在醫院，過去許多昂貴醫療多以資深醫師為主，如今只要是有意願學習的住院醫師，都能參與如質子治療的醫療計畫，提早找到自身對於醫療的興趣。

大腸癌患者 各年齡層都增加

十大癌症死因中，大腸癌已連續多年退居第二位，但當社會討論到大腸癌時，常用「年輕化」來形容台灣大腸癌的趨勢。魏柏立說，這絕對是個誤解，大腸癌的患者仍在增加中，老年大腸癌患者也持續增加，換言之，各年齡層大腸癌的患者是「同步」增長。

據統計，40歲以下的大腸癌患者約占總數的3%，40至50歲患者約占7%，其餘9成左右是50歲以上患者。從多年的數據顯示，大腸癌的中位發病年齡始終維持在66歲上下，並未下降。魏柏立指出，如果把問題過度簡化成「年輕化」，反而忽略了真正的重點「整體癌症發生率在攀升。」

大腸癌退居十大癌症死因的第二位，魏柏立說，2020到2021年新冠疫情嚴重而影響篩檢，許多人怕染疫不敢進醫院，使篩檢數明顯下滑。疫情效應後，可能導致一波大腸癌患者的「補漲」，光是疫情期間未能及時篩檢就醫者，就可能讓病情一口氣拖到第四期才就醫。

篩檢揪癌症 貢獻比藥物還大

據北醫附醫的數據顯示，今年大腸癌晚期的患者，一度回升到占總數的25%，國際也發現有類似的趨勢，要趕快補回篩檢率，否則未來的代價會更大。「再怎麼昂貴的新藥，真正對改善存活率的貢獻，大約只有3%；篩檢能改變超過5成的趨勢。」魏柏立以美國數據為例，過去30年間，大腸癌發生率與死亡率同時下降，其中生活習慣改善貢獻35%，篩檢則高達53%。

台灣近年已將糞便潛血檢查年齡下修到45歲，如果具有大腸癌家族史，則是40歲就符合公費條件，魏柏立認為，未來可望進一步結合基因檢測、生物標記檢驗，讓篩檢更精準，如果民眾真的不願意改變飲食、不願運動，那至少要去做篩檢。

零食很難戒 定期運動很重要

身為大腸直腸專科醫師，自知飲食控制非常重要，魏柏立說，有些零食「真的很好吃」，連他都難以戒斷，坦承偶爾會吃一些垃圾食物，其餘時間會叮囑自己少吃精緻澱粉、多補充膳食纖維，定期篩檢。

雖然飲控對魏柏立來說有些難度，但定期的運動是他的日常，平時都習慣走路上下班，現在的辦公室在八樓，每天都是爬樓梯上下樓層，假日則會挑戰拇指山、九五峰等路線，動輒數小時健行。他笑說，他妹妹常笑他爬山不是看風景，而是在比速度。

接下台北癌症中心院長一職，除了要積極推廣癌症篩檢外，另外的使命是留住年輕醫師，魏柏立說，如何留人是各大醫院不可迴避挑戰，外科長年人力吃緊，工作繁重又高壓，不少年輕人寧可轉行，甚至有人去夜市賣小吃，收入與壓力相比，反而更「划算」。

「我們不能只要求年輕醫師有理想，必須給他們舞台。」魏柏立的解方，是讓住院醫師就能參與質子治療、機械手臂手術等尖端項目，而非等到主治醫師階段才有機會。「讓年輕醫師在學習過程中就能接觸頂尖治療，才能產生成就感，也才會願意留下來。」

魏柏立

●年齡：59歲

●專長：大腸直腸及肛門疾病、頑固型便祕的治療、直腸癌的達文西機械手臂手術、直腸腫瘤無痕微創手術、大腸癌的微創手術治療

●現職：台北癌症中心院長

●學歷：國立台灣大學醫學士、台北醫學大學醫學研究所博士

●經歷：北醫附醫醫務副院長、醫品副院長、教學副院長、一般外科主任、台北市立萬芳醫院醫務副院長、台大醫院外科部兼任主治醫師、台灣內視鏡外科醫學會理事長

給病人的一句話：

醫師是病人的朋友，能幫助病人和家人，給予最圓滿照顧。

魏柏立平時喜歡走路上下班，養成健行、健身的習慣。 圖／魏柏立提供
魏柏立平時喜歡走路上下班，養成健行、健身的習慣。 圖／魏柏立提供

年僅59歲的大腸直腸外科醫師魏柏立，今年一月成為台北癌症中心的新任掌舵者，甫上任就對癌症中心拋出明確方向，首重「篩檢」；更要把年輕醫師留在醫院，過去許多昂貴醫療多以資深醫師為主，如今只要是有意願學習的住院醫師，都能參與如質子治療的醫療計畫，提早找到自身對於醫療的興趣。

