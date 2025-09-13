聽新聞
非聽不可／「吃」出好心情與好眠 我家就是專屬運動場

聯合報／ 本報訊

主講：台大醫院精神醫學醫師黃薇嘉、中華民國健身運動協會教練楊仲哲

時間：9月19日（五）下午1時15分至3時45分

地點：台大癌醫中心醫院五樓國際會議廳，台北市大安區基隆路三段155巷57號

洽詢：02-2322-0322轉237092、237093

