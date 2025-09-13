聽新聞
翠玉白菜歐洲出差 全因捷克美食酸白菜
走進捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」，揭開序幕的是一對造型可愛的「清掐絲琺瑯獅子」，呼應捷克國徽上的獅子。首次展出的墨玉貓則被暱稱「故宮的加菲貓」。許多小觀眾運用文物互動遊戲玩得不亦樂乎，揮動雙臂，就可以在故宮三寶之首「谿山行旅圖」中翱翔。
故宮首次赴捷克展出，文物挑選與展示方式都令人耳目一新。故宮院長蕭宗煌表示，希望滿百歲的故宮，成為「全民的故宮、世界的故宮、生活的故宮」。
和過去故宮赴柏林、巴黎與日本相較，此次赴捷克展出的文物，僅「清院本清明上河圖」是國寶等級。蕭宗煌說，文物的價值會隨每個人的觀點不同，此次展覽尊重捷克策展人的選擇，挑選讓歐洲觀眾更「有感」的文物，如捷克人喜愛的貓、耶誕節必吃的鯉魚，就連翠玉白菜也是因為對應捷克人的國民美食「酸白菜」。
捷克的燈光設計和展櫃令人驚豔。翠玉白菜的展櫃是故宮的兩倍大、院本清明上河圖的展櫃長到可以一次完整展出全卷。
