故宮也有加菲貓！百年院慶特展 捷克開幕
翠玉娘娘歐洲亮相囉！故宮百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」十一日開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等一三一件文物，於捷克國家博物館優雅登場。
有趣的是，故宮耆老那志良推測，翠玉白菜應是光緒帝瑾妃的嫁妝，但因無法證實，故宮從未讓白菜跟「主人」一起展出。此次不僅讓翠玉白菜首度和「娘娘」同框，也是瑾妃首次在故宮展覽「露臉」。
這次是故宮文物第五次大規模出訪歐洲，包括文化部長李遠、外交部長林佳龍、立法院副院長江啟臣、故宮院長蕭宗煌等人均出席；捷克方面則有參議院議長韋德齊、眾議院議長艾達莫娃等人陪同。
捷克國家博物總館長盧卡其說，翠玉白菜名氣能與羅浮宮的蒙娜麗莎相比，承諾會親自護送翠玉白菜返台。
「這是台捷文化交流重要里程碑。」蕭宗煌表示，過去故宮在國外的展覽多以歷史軸線為主，此次打破傳統、改用兩國的常民角度出發，十大主題包含翠玉白菜、貓、獅子和鯉魚、神鬼、文人生活，切合民眾對生活和藝術的感受。
此展不僅讓瑾妃首次「露臉」，還介紹瑾妃的人生故事。光緒帝過世後，瑾妃晉升為太后，成為末代皇帝溥儀的養母，溥儀退位後，她成為宮中地位最高的女性。捷克策展人海蓮娜指出，文物往往隱藏人的故事，而瑾妃的人生「有趣又充滿災難」，吸引自己將故事與文物結合。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言