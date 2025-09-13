聽新聞
故宮也有加菲貓！百年院慶特展 捷克開幕

聯合報／ 記者陳宛茜／布拉格報導
「故宮文物百選及其故事」在捷克布拉克國家博物館開幕。圖為被暱稱為「故宮加菲貓」的墨玉貓、清玉貓。記者陳宛茜／攝影
「故宮文物百選及其故事」在捷克布拉克國家博物館開幕。圖為被暱稱為「故宮加菲貓」的墨玉貓、清玉貓。記者陳宛茜／攝影

翠玉娘娘歐洲亮相囉！故宮百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」十一日開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等一三一件文物，於捷克國家博物館優雅登場。

有趣的是，故宮耆老那志良推測，翠玉白菜應是光緒帝瑾妃的嫁妝，但因無法證實，故宮從未讓白菜跟「主人」一起展出。此次不僅讓翠玉白菜首度和「娘娘」同框，也是瑾妃首次在故宮展覽「露臉」。

這次是故宮文物第五次大規模出訪歐洲，包括文化部長李遠、外交部長林佳龍、立法院副院長江啟臣、故宮院長蕭宗煌等人均出席；捷克方面則有參議院議長韋德齊、眾議院議長艾達莫娃等人陪同。

捷克國家博物總館長盧卡其說，翠玉白菜名氣能與羅浮宮的蒙娜麗莎相比，承諾會親自護送翠玉白菜返台。

捷克展場設計令人驚豔，院本清明上河圖的展櫃長到可以一次完整展出全卷。記者陳宛茜／攝影
捷克展場設計令人驚豔，院本清明上河圖的展櫃長到可以一次完整展出全卷。記者陳宛茜／攝影

「這是台捷文化交流重要里程碑。」蕭宗煌表示，過去故宮在國外的展覽多以歷史軸線為主，此次打破傳統、改用兩國的常民角度出發，十大主題包含翠玉白菜、貓、獅子和鯉魚、神鬼、文人生活，切合民眾對生活和藝術的感受。

此展不僅讓瑾妃首次「露臉」，還介紹瑾妃的人生故事。光緒帝過世後，瑾妃晉升為太后，成為末代皇帝溥儀的養母，溥儀退位後，她成為宮中地位最高的女性。捷克策展人海蓮娜指出，文物往往隱藏人的故事，而瑾妃的人生「有趣又充滿災難」，吸引自己將故事與文物結合。

