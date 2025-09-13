聽新聞
健康永續行動家／拚醫療永續 台中榮總培養綠色專業技能

聯合報／ 記者閻廣聖楊孟蓉魏忻忻／台北報導
台中榮總去年首次參加「台灣健康永續獎」即獲得白金獎，辦公室大螢幕即時顯示冷氣、照明耗費電量，並顯示碳排量。圖／台中榮總提供
台中榮總去年首次參加「台灣健康永續獎」即獲得白金獎，辦公室大螢幕即時顯示冷氣、照明耗費電量，並顯示碳排量。圖／台中榮總提供

聯合報與厚生基金會舉辦「二○二五健康永續ＥＳＧ評選」，台中榮總獲得首獎「健康永續卓越典範獎」，傅雲慶感謝前院長陳適安的遠見及規畫，榮譽歸功全體同仁努力。

去年台灣永續能源研究基金會展開「台灣健康永續獎」評選，台中榮總首次參加也斬獲多項獎座。台中榮總致力減碳與韌性建設，實現醫療永續不餘遺力。

傅雲慶表示，台中榮總去年開始進行全院碳盤查。環境部年初公告擴大碳盤查對象，全國廿三家醫學中心明年需上網公布碳盤查結果，台中榮總已先啟動腳步，不只碳盤查，二○二三年發行永續報告書，去年三月發信給所有供應商，強調醫院推動ＥＳＧ永續治理目標，邀請廠商響應，從源頭綠色採購，將ＥＳＧ的理念從院內向外擴散，展示台中榮總在永續發展的付出和成果。

傅雲慶表示，醫療產業碳排高，大家可能很難想像，一瓶噴劑藥物，製造過程的碳排量可能超過汽車行駛三百公里，為了愛護我們只有一個的地球，節能減碳是所有人應盡的義務。台中榮總永續報告書中寫下永續發展的短中長期計畫，最終期待成為民眾就醫首選，並將台中榮總建構成以人為本的幸福永續醫院。

傅雲慶表示，台灣許多改革都從醫界開始，源於過去日本統治下，許多優秀人才選擇行醫，也因為對家園的使命與責任感，醫界投入社會改革。醫療永續發展是長期挑戰，醫界的團結與合作，是推動永續的基石。台中榮總推動綠色專業技能培養，提升治理透明度，期待實現永續願景。

「二○二五健康永續ESG評選」評選結果

