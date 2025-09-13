聽新聞
健康永續行動家／傅雲慶追隨前院長 帶領台中榮總醫護向前邁進

聯合報／ 記者閻廣聖楊孟蓉魏忻忻／台北報導
傅雲慶（右）是兒童心臟權威，曾創下多項心導管成功首例。圖／傅雲慶提供
在名譽院長陳適安帶領下，台中榮總屢次創下全台最強智慧醫院的佳績，美國「新聞週刊」全球最佳智慧醫院評比，台中榮總去年第九十九名，是全台第一，也是兩岸三地唯一入選醫院。今年公布最新排名，前進到第八十五名，依然名列全台第一。接下陳適安的棒子，傅雲慶站在巨人的肩膀上前進。

陳適安領軍，為台中榮總智慧醫療打下極佳的基礎。今年三月在輝達ＧＴＣ大會展示的護理協作機器人「Nurabot」，即是他任內與鴻海合作成果，可執行藥品與檢體遞送、環境導覽及衛教，預計減少護理工時約三成，還有搬運型機器人，可承載手術器械與無菌衛材達三百公斤。

台中榮總重視護理人員，衛福部統計，全國護理師離職率約百分之十二點六一，台中榮總僅百分之五點四。延續陳適安重視護理師待遇與福利，拉高護理師薪資，大學畢業護理師第一個月就有六萬八千元，今年五月一日每位護理師月薪多加兩、三千元，達到近七萬元。

傅雲慶認為，前院長陳適安讓台中榮總成為優質國家級醫院，有成為全球頂尖醫院的底氣，延續陳適安的成績是不小的挑戰，他將帶領台中榮總十四個職系，大家合作創造價值，使台中榮總在智慧醫療、精準醫學、再生醫療等領域上，繼續向前邁進。

輝達 工時 離職 薪資 機器人 衛福部 護理師 台中榮總

