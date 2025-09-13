聽新聞
廣角鏡／翠玉白菜、瑾妃 同台展出

聯合報／ 記者陳宛茜
故宮百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」在捷克國家博物館登場。記者陳宛茜／攝影
故宮百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」在捷克國家博物館登場。記者陳宛茜／攝影

故宮百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」在捷克國家博物館登場，共展出一三一件文物，其中包括被視為「故宮三寶」之一的「翠玉白菜」。由於翠玉白菜被推測可能是光緒帝瑾妃的嫁妝，此次在捷克展出，首度搭配瑾妃的影像一起出場，讓展覽增添不少故事性。

