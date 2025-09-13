聽新聞
0:00 / 0:00

健康永續行動家／台中榮總院長傅雲慶 「亞洲補快」為童護心

聯合報／ 記者閻廣聖楊孟蓉魏忻忻／台北報導
台中榮總院長傅雲慶表示，智慧醫療的基礎是科技，初心是為了照顧病人與員工。記者林澔一／攝影
台中榮總院長傅雲慶表示，智慧醫療的基礎是科技，初心是為了照顧病人與員工。記者林澔一／攝影

台中榮總院長傅雲慶是國際兒童心臟權威，總是不急不徐、溫和專注的他，卻有著讓人超乎想像的手速，小小孩的心臟破洞可能只有五毫米，他利用心導管免開刀修補的最快紀錄是四分卅秒，人稱「亞洲補快」。今年一月，傅雲慶接任台中榮總院長，他身為虔誠的基督徒，以榮神益人的精神帶領團隊。

傅雲慶認為，「開心手術」並不「開心」，他不斷精進心導管技術，創紀錄不是目的，而是希望病人免受開刀之苦。他在治療前充分準備，盡力向家屬解說，作為虔誠基督徒，不論治療前或治療後，他總是找機會為孩子禱告。

關於傅雲慶 製表／魏忻忻
關於傅雲慶 製表／魏忻忻

兒時就診經驗 立志不拒病人

兒科如今是艱困科別，傅雲慶當年選擇兒科義無反顧，至今無悔。成為小兒科醫師，與幼時就醫經驗有關，他小時候住桃園大溪鄉下，每年農曆年都發高燒、扁桃腺發炎，記得國小六年級，過年診所關診，媽媽帶他坐公車到大醫院，卻被急診室醫師拒看。媽媽只好帶他回家，後來是一位藥師幫他打了抗生素

直到他當了兒科醫師，知道自己當年應是鏈球菌感染導致扁桃腺發炎，的確需要抗生素，若未適當治療，可能有風濕性心臟病的風險。因為幼時經驗，選擇行醫之後，傅雲慶決定要當一位不拒絕病人的醫師。如今即使行政工作忙碌，仍盡最大努力挪出時間看門診。雖然為了品質必須限號，但有三個不限，初診不限、現場不限及轉診不限。

兒科招募困難 已成弱勢科別

醫療現場辛苦，但如果重回十八歲，傳雲慶還是會選擇醫學系，還是會選擇小兒科。他說，現在少子化，兒童人數雖少，但卻是「我們百分之百的未來」，未來的主人翁，需要好好的被對待與照顧，只是過去每年小兒科住院醫師可以招到一百卅多個，現在一年不到八十個，兒科困難，兒童外科更是，已成弱勢科別。

傳雲慶常用一個例子鼓勵年輕人，他有位朋友事業有成，賺很多錢，朋友常說「你那麼辛苦，也賺沒多少錢。」他聽了通常不特別說什麼。有一天，這位朋友請吃飯，他分享了一張卡片。

救回3歲女孩 勝過賺錢價值

那是一位三歲小女孩，因感冒併發心肌炎，房室傳導中斷造成休克。她來到醫院時已是晚上十一點四十分，傳雲慶被叫回醫院緊急做心導管裝節律器，把小女生救回來。孩子回診時，畫了一張卡片，表達對醫師叔叔的感謝。

看著那張卡片，朋友突然很認真嚴肅地說，「我也許一個晚上可以賺好幾百萬，但是我沒辦法救一條生命。」現在子女生得少，如果這孩子因為感冒就走了，對父母來說，那個傷痛不是多少金錢可以彌補。

台中榮總ESG重要事蹟 製表／魏忻忻
台中榮總ESG重要事蹟 製表／魏忻忻

傅雲慶說，相對其他科別，兒科醫師需要更多耐心與細心。看診時，除了安撫孩子，要做理學檢查，請孩子喉嚨「啊」一下，就要費好一番功夫，家長的疑問也要耐心解答。賴清德總統曾在健康台灣論壇提出，健保應該要「不同工不同酬」，他非常贊同，政府應該以制高點來協助弱勢科別。

根據統計，應屆醫學系畢業生大約有一成的人對兒科有興趣，只是大家覺得兒科前途不佳而裹足不前，傅雲慶常常鼓勵年輕醫師，人生做自己有興趣的事情最重要，「我們也許不是很賺錢，但我們的工作很有意義。」可以對病人做出一些貢獻。

健保 桃園 心臟病 抗生素 醫學系 賴清德 台中榮總

延伸閱讀

「亞洲補快」傅雲慶，救回3歲女孩勝過賺錢價值！將ESG理念從院內向外擴散展現醫療永續決心

全球頂尖智慧醫院評比 台灣13家上榜、奪亞洲第2

1/4成人卵圓孔未閉合！台中榮總最新研究揭：這手術腦再中風降90%

「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫

相關新聞

故宮也有加菲貓！百年院慶特展 捷克開幕

翠玉娘娘歐洲亮相囉！故宮百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」十一日開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等一三一件文物...

翠玉白菜歐洲出差 全因捷克美食酸白菜

走進捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」，揭開序幕的是一對造型可愛的「清掐絲琺瑯獅子」，呼應捷克國徽上的獅子。首次展出...

健康你我他／小旅行拍照唱歌 動身動心更動腦

六十耳順，參加旅遊團的小旅行，不再只是「看世界」，而是我健腦、防失智的一種生活習慣。

愛肝達人站／食道、呼吸道、尿道，「道不同，不相為謀？」

孔子說過：「道不同不相為謀！」原本是做人處世的智慧，但放到人體醫學裡，竟然同樣適用。

院長講堂／台北癌症中心院長魏柏立 力推大腸癌篩檢 給年輕醫師舞台

年僅59歲的大腸直腸外科醫師魏柏立，今年一月成為台北癌症中心的新任掌舵者，甫上任就對癌症中心拋出明確方向，首重「篩檢」；更要把年輕醫師留在醫院，過去許多昂貴醫療多以資深醫師為主，如今只要是有意願學習的住院醫師，都能參與如質子治療的醫療計畫，提早找到自身對於醫療的興趣。

健康永續行動家／拚醫療永續 台中榮總培養綠色專業技能

聯合報與厚生基金會舉辦「二○二五健康永續ＥＳＧ評選」，台中榮總獲得首獎「健康永續卓越典範獎」，傅雲慶感謝前院長陳適安的遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。