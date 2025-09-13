健康永續行動家／台中榮總院長傅雲慶 「亞洲補快」為童護心

台中榮總院長傅雲慶是國際兒童心臟權威，總是不急不徐、溫和專注的他，卻有著讓人超乎想像的手速，小小孩的心臟破洞可能只有五毫米，他利用心導管免開刀修補的最快紀錄是四分卅秒，人稱「亞洲補快」。今年一月，傅雲慶接任台中榮總院長，他身為虔誠的基督徒，以榮神益人的精神帶領團隊。

傅雲慶認為，「開心手術」並不「開心」，他不斷精進心導管技術，創紀錄不是目的，而是希望病人免受開刀之苦。他在治療前充分準備，盡力向家屬解說，作為虔誠基督徒，不論治療前或治療後，他總是找機會為孩子禱告。

兒時就診經驗 立志不拒病人

兒科如今是艱困科別，傅雲慶當年選擇兒科義無反顧，至今無悔。成為小兒科醫師，與幼時就醫經驗有關，他小時候住桃園大溪鄉下，每年農曆年都發高燒、扁桃腺發炎，記得國小六年級，過年診所關診，媽媽帶他坐公車到大醫院，卻被急診室醫師拒看。媽媽只好帶他回家，後來是一位藥師幫他打了抗生素。

直到他當了兒科醫師，知道自己當年應是鏈球菌感染導致扁桃腺發炎，的確需要抗生素，若未適當治療，可能有風濕性心臟病的風險。因為幼時經驗，選擇行醫之後，傅雲慶決定要當一位不拒絕病人的醫師。如今即使行政工作忙碌，仍盡最大努力挪出時間看門診。雖然為了品質必須限號，但有三個不限，初診不限、現場不限及轉診不限。

兒科招募困難 已成弱勢科別

醫療現場辛苦，但如果重回十八歲，傳雲慶還是會選擇醫學系，還是會選擇小兒科。他說，現在少子化，兒童人數雖少，但卻是「我們百分之百的未來」，未來的主人翁，需要好好的被對待與照顧，只是過去每年小兒科住院醫師可以招到一百卅多個，現在一年不到八十個，兒科困難，兒童外科更是，已成弱勢科別。

傳雲慶常用一個例子鼓勵年輕人，他有位朋友事業有成，賺很多錢，朋友常說「你那麼辛苦，也賺沒多少錢。」他聽了通常不特別說什麼。有一天，這位朋友請吃飯，他分享了一張卡片。

救回3歲女孩 勝過賺錢價值

那是一位三歲小女孩，因感冒併發心肌炎，房室傳導中斷造成休克。她來到醫院時已是晚上十一點四十分，傳雲慶被叫回醫院緊急做心導管裝節律器，把小女生救回來。孩子回診時，畫了一張卡片，表達對醫師叔叔的感謝。

看著那張卡片，朋友突然很認真嚴肅地說，「我也許一個晚上可以賺好幾百萬，但是我沒辦法救一條生命。」現在子女生得少，如果這孩子因為感冒就走了，對父母來說，那個傷痛不是多少金錢可以彌補。

傅雲慶說，相對其他科別，兒科醫師需要更多耐心與細心。看診時，除了安撫孩子，要做理學檢查，請孩子喉嚨「啊」一下，就要費好一番功夫，家長的疑問也要耐心解答。賴清德總統曾在健康台灣論壇提出，健保應該要「不同工不同酬」，他非常贊同，政府應該以制高點來協助弱勢科別。

根據統計，應屆醫學系畢業生大約有一成的人對兒科有興趣，只是大家覺得兒科前途不佳而裹足不前，傅雲慶常常鼓勵年輕醫師，人生做自己有興趣的事情最重要，「我們也許不是很賺錢，但我們的工作很有意義。」可以對病人做出一些貢獻。

