聽新聞
0:00 / 0:00

達德能源 籲陸域風機更新加速

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中氣候行動城市論壇昨在台中市政府登場，產官學界齊聚，探討淨零轉型與城市韌性。圖／達德能源提供
台中氣候行動城市論壇昨在台中市政府登場，產官學界齊聚，探討淨零轉型與城市韌性。圖／達德能源提供

台中氣候行動城市論壇昨登場，德商達德能源董事長曾葳葳分享，台灣未來十年間將有逾三百ＭＷ陸域風機面臨更新評估，呼籲政府支持「汰舊換新」，可望減少四成風機數量，更能將裝置容量與效能提升一點三倍，加速台灣邁向淨零排放的進程。

台中市政府因應全球氣候變遷挑戰，昨與歐洲在台商會低碳倡議行動委員會，共同舉辦「二○二五台中氣候行動城市論壇：邁向淨零與氣候調適之路」，邀集產官學界齊聚市府，探討淨零轉型與城市韌性。

台中市長盧秀燕出席與歐商代表交流，展現對再生能源發展的重視。盧秀燕說，低碳環保不只是倡議，更是產業；近來民眾有時因為新環保科技產生煩惱，其實科技與生活是可以不衝突的。

曾葳葳以「在地綠能Ｘ全球減碳」為題發表簡報，分享全球風能與太陽能經驗，並強調在台深耕近廿年成果；達德在台灣陸域風電市占率逾五成，累計建置逾二百座風機，其中台中四十四座、每年可供電近六萬家戶。

曾葳葳指出，達德也推動環境教育，在台中市大安區設立全台首座風能環境教育中心，將風能結合大安在地濱海生態教育，再同步推廣「跟著風機去旅行」的腳踏車遊程，透過環境教育，讓原本人煙罕至的大安區，開始出現人潮、店家與商品，攜手與地方共進、共創、共榮。

低碳 盧秀燕 腳踏車 再生能源 氣候變遷

延伸閱讀

民眾送8千份連署書 饒慶鈴和藍綠民代反陸域風電

基隆9款超值套票最低四折起 濱海奇基線低碳深度遊10景點

亞太暨台灣永續行動獎／亞泥奪教育、氣候二項金獎

布袋港風力發電案喊停 台電終止合約原因曝

相關新聞

故宮也有加菲貓！百年院慶特展 捷克開幕

翠玉娘娘歐洲亮相囉！故宮百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」十一日開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等一三一件文物...

翠玉白菜歐洲出差 全因捷克美食酸白菜

走進捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」，揭開序幕的是一對造型可愛的「清掐絲琺瑯獅子」，呼應捷克國徽上的獅子。首次展出...

短效胰島素缺貨 食藥署組國家隊

短效胰島素嚴重缺貨，基層藥局近期一劑難求。為強化供藥韌性，衛福部食藥署計畫鼓勵國內廠商生產，也協調部分藥廠生產其他必要用...

核可加熱菸上市 國健署挨批違法

衛福部國健署七月公告核定二家業者、十四項加熱菸產品有條件通過審查，官員十日受訪時直指將核發上市許可是不實謠言；但時隔兩日...

健康永續行動家／台中榮總院長傅雲慶 「亞洲補快」為童護心

台中榮總院長傅雲慶是國際兒童心臟權威，總是不急不徐、溫和專注的他，卻有著讓人超乎想像的手速，小小孩的心臟破洞可能只有五毫...

院長講堂／台北癌症中心院長魏柏立 力推大腸癌篩檢 給年輕醫師舞台

年僅59歲的大腸直腸外科醫師魏柏立，今年一月成為台北癌症中心的新任掌舵者，甫上任就對癌症中心拋出明確方向，首重「篩檢」；更要把年輕醫師留在醫院，過去許多昂貴醫療多以資深醫師為主，如今只要是有意願學習的住院醫師，都能參與如質子治療的醫療計畫，提早找到自身對於醫療的興趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。